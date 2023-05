Akcje Palantir Technologies (NYSE:PLTR) skoczyły o ponad 27% w poniedziałek w godzinach popołudniowych po tym, jak spółka podała wyniki za pierwszy kwartał, które pobiły szacunki analityków.

Akcje Palantir wzrosły również w związku z prognozami zysków firmy opartymi na jej nowej platformie opartej na sztucznej inteligencji (AI). Ponieważ narracja o sztucznej inteligencji jest szczególnie silna w przestrzeni kryptowalutowej, jest prawdopodobne, że dobre prognozy Palantir dotyczące jego nowego produktu AI będą również działać na rzecz AltSignals (ASI).

AltSignals, wiodąca firma zajmująca się sygnałami transakcyjnymi, wprowadza również warstwę opartą na sztucznej inteligencji. Natywny token ASI jest w przedsprzedaży, do której można dołączyć tutaj.

Dlaczego prognozy Palantir dotyczące AI mogą być dobrą wiadomością dla AltSignals

W swoim poniedziałkowym raporcie o zyskach Palantir powiedział, że spodziewa się utrzymać rentowność w 2023 roku po tym, jak przychody za pierwszy kwartał wzrosły o 18% rok do roku. Prezes firmy, Alex Karp, powiedział w liście do akcjonariuszy, że dostawca oprogramowania spodziewa się przychodów w wysokości od 528 do 522 milionów dolarów w drugim kwartale i od 2,19 do 2,24 miliarda dolarów w całym roku.

Jednak to popyt na nową platformę AI firmy przykuł uwagę inwestorów. Karp powiedział, że zapotrzebowanie i zainteresowanie potencjalnych klientów tym produktem jest “bezprecedensowe“. Warstwa AI firmy Palantir, dostępna dla niektórych klientów od tego miesiąca, pozwala klientom z sektorów komercyjnych i rządowych na wykorzystanie dużych modeli językowych.

Znana z kontraktów z agencjami rządowymi, integracja AI będzie miała kluczowe znaczenie dla takich operacji, jak wywiad wojskowy i podejmowanie decyzji. Zaufanie do sztucznej inteligencji ze strony firm głównego nurtu, takich jak Palantir, jest silnym wskaźnikiem tego, jak mogą rozwijać się inne platformy oferujące produkty definiujące przemysł.

Perspektywy kursu akcji Palantir

PLTR wygląda na mocną pozycję do kupienia, jedną z akcji meme, które mają za sobą rzeczywistą trajektorię wzrostu.

Palantir nie tylko oferuje inwestorom ekspozycję na inwestycje związane z bezpieczeństwem cybernetycznym i kontraktami wojskowymi. Ma rosnącą integrację, która sprawia, że jest to dobry wybór dla ekspozycji na rynek technologii blockchain.

Sztuczna inteligencja i duże zbiory danych mogą również sprawić, że PLTR potencjalnie stanie się jednym z najlepszych zasobów AI. Sugeruje się, że obecna cena 7,74 USD za akcje PLTR może być dziś ogromną okazją.

Czym są AltSignals i ActualizeAI?

AltSignals to firma zajmująca się sygnałami transakcyjnymi, która została udostępniona publicznie w 2017 roku. Platforma oferuje obecnie alerty handlowe i wskaźniki analityczne za pośrednictwem usługi AltAlgo, obejmującej rynki kryptowalut, akcji i forex. Użytkownicy mogą również uzyskać dostęp do informacji handlowych dotyczących kontraktów CFD.

Platforma stara się ulepszać swoje sygnały poprzez sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego. Chociaż AltAlgo jest już udanym produktem, ActualizeAI zwiększa jego możliwości poprzez nowe czynniki AI – dając użytkownikom dostęp do sygnałów o zwiększonym poziomie dokładności.

ASI to token, który będzie zasilał ekosystem sztucznej inteligencji AltSignals. Posiadacze będą mieli dostęp do wszystkich sygnałów transakcyjnych, a także będą mogli handlować i przechowywać tokeny $ASI we własnych portfelach. Dostęp do klubu członkowskiego wiąże się również z innymi korzyściami, takimi jak udział w turniejach handlowych lub udział w rozwoju platformy w celu uzyskania nagród i innych możliwości zarobkowych.

Inwestorzy mają szansę kupić tokeny ASI po niskich cenach podczas trwającej przedsprzedaży. Strona AltSignals zawiera przewodnik krok po kroku, jak kupić ASI. Obejmuje to łączenie się z obsługiwanym portfelem, kupowanie i odbieranie tokenów.

Czy warto dziś kupić token AltSignals (ASI)?

Jak wspomniano powyżej, firma Palantir ma duże prognozy dotyczące wzrostu przychodów, oparte na sukcesie jej platformy sztucznej inteligencji. Popyt zaobserwowany w modelu tej firmy sugeruje, że nadchodząca warstwa ActualizeAI AltSignals może trafić na rynek w samym środku jeszcze większego zapotrzebowania na narzędzia AI.

Dlatego AltSignals i to, co zespół buduje z ActualizeAI, podoba się inwestorom, którzy obecnie wpłacają pieniądze na sprzedaż tokenów. Przy obecnej cenie 0,015 USD, token ASI może być bardzo tani. Cena wzrośnie w fazie przedsprzedaży do 0,02274 USD i prawdopodobnie eksploduje, gdy platforma AI zacznie działać pod koniec kwartału.

Wprowadzenie tokena na główne giełdy, jak to miało miejsce w przypadku Pepe (PEPE) i Floki Inu (FLOKI), może wywołać nową presję na kupno i spowodować, że ASI osiągnie poziom 0,5 i 1 USD w 2023 lub na początku 2024 roku. Kryptowaluty związane ze sztuczną inteligencją również są na fali, co sugeruje, że nowy cykl hossy może doprowadzić ceny do nowych szczytów.

Dlaczego warto inwestować w ASI, można zobaczyć z perspektywy AltSignals. Możemy ocenić potencjał wzrostu tej firmy na podstawie jej rosnącej społeczności i ogromnego oczekiwania na warstwę ActualizeAI napędzaną sztuczną inteligencją.

Chociaż rychłe uruchomienie tokena może wiązać się z ponownym popytem, to zrównoważony rozwój może wynikać z posiadania solidnego rynku i społeczności użytkowników, która będzie katalizować przyszłe zwyżki ASI.

Zainteresowany ASI? Dołącz do przedsprzedaży.