Hossa na indeksie Nasdaq 100 nabiera rozpędu pomimo podwyższonego ryzyka

Akcje spółek technologicznych radzą sobie dobrze pomimo rosnącego ryzyka na rynku finansowym. Indeks Nasdaq 100 skoczył we wtorek do najwyższego poziomu 13 340 USD, najwyższego poziomu od 19 sierpnia ubiegłego roku. Oznacza to, że indeks podskoczył o ponad 24% od najniższego poziomu w tym roku, co oznacza, że znalazł się w fazie hossy.

Liderem są duże firmy technologiczne

Zwyżce indeksu Nasdaq 100 pomogły duże spółki technologiczne, które były bardziej odporne niż ich mniejsze. Firmy takie jak Apple, Microsoft, Nvidia i Meta Platforms, które mają większą wagę w indeksie, wzrosły w tym roku, ponieważ inwestorzy reagują na ich dobre wyniki.

Akcje Nvidii podskoczyły z powodu trendów w sztucznej inteligencji . Analitycy uważają, że chipy firmy pomogą zasilić przemysł sztucznej inteligencji w nadchodzących latach. Jego chipy są już używane przez takie firmy jak Amazon, Microsoft i Alphabet.

Akcje Meta Platforms podskoczyły po tym, jak wyniki firmy pokazały, że podnosi się ona po silnych spadkach w 2022 roku. Microsoft jest głównym zwycięzcą w branży sztucznej inteligencji dzięki inwestycjom w ChatGPT.

Innymi czołowymi składnikami indeksu Nasdaq 100 są Seagen, Airbnb, AMD, Tesla i Palo Alto Networks. Z drugiej strony, czołowi maruderzy w indeksie Nasdaq to między innymi Enphase Energy, Sirius XM, Jd.com, Moderna, Rivian Automotive, Walgreens i Amgen.

Rezerwa Federalna i pułap zadłużenia USA

Indeks Nasdaq 100 wzrósł pomimo zagrożeń dla amerykańskiej gospodarki. Na przykład Rezerwa Federalna kontynuowała w tym roku podwyżki stóp procentowych w celu walki z podwyższoną inflacją. W zeszłym tygodniu podniósł stopy procentowe o 0,25%, osiągając najwyższy poziom od ponad dekady. Fed realizuje również swoją politykę zacieśniania ilościowego, zmniejszając swój bilans o ponad 90 miliardów dolarów miesięcznie.

Dlatego zachowanie indeksu Nasdaq 100 jest oznaką, że inwestorzy oczekują, że Rezerwa Federalna zacznie obracać się w nadchodzących miesiącach. Analitycy spodziewają się, że bank wstrzyma podwyżki na kilka miesięcy.

https://www.youtube.com/watch?v=hY_8NINiftA

Tymczasem istnieje ryzyko niewypłacalności rządu, biorąc pod uwagę, że Joe Biden i spiker Kevin McCarthy zajmują twarde stanowiska w sprawie pułapu zadłużenia. Biden chce ustawy o czystym pułapie zadłużenia, podczas gdy mówca chce, aby rząd obniżył koszty, biorąc pod uwagę, że amerykański dług skoczył do ponad 31 bilionów dolarów.

Ponownie, akcja cenowa indeksu Nasdaq 100 jest odzwierciedleniem tego, że większość inwestorów oczekuje, że obie strony osiągną porozumienie i unikną niewypłacalności.