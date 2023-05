Akcje Coinbase: HC Wainwright aktualizuje cenę docelową COIN, podtrzymuje rekomendację Kupuj

Akcje Coinbase były w środę notowane powyżej 60 USD, co oznacza wzrost o ponad 24% w ciągu ostatnich pięciu dni i ponad 80% wyższe zwroty od początku roku.

Nawiasem mówiąc, cena COIN pozostała dodatnia po tym, jak przychody firmy spadły, jak ogłoszono w wynikach za pierwszy kwartał 2023 r. Analityk HC Wainwright, Mike Colonnese, podniósł teraz cenę docelową dla akcji, podtrzymując rekomendację Kupuj.

HC Wainwright podaje cenę docelową COIN na 77 USD

Według Colonnese, w Coinbase było wiele do polubienia z niedawno opublikowanych wyników finansowych za pierwszy kwartał. Bycze prognozy analityka dotyczące akcji są ograniczone do przychodów firmy, które pokonują konsensus szacunkowy w górnej i dolnej linii. W ten sposób Coinbase powróciła do rentowności – po raz pierwszy od pierwszego kwartału 2022 roku zrobiła to wiodąca amerykańska firma kryptograficzna.

Pozytywnym aspektem dla Coinbase w przyszłości będzie wzrost wskaźnika sprzedaży detalicznej, ponieważ opłaty detaliczne nadal stanowią dużą część przychodów Coinbase. Godne uwagi będą również liczby instytucjonalne dla Coinbase Prime po rekordowych wolumenach w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. Analityk zauważył, że temu aspektowi działalności może pomóc niedawne uruchomienie Coinbase International Exchange na Bermudach.

Tymczasem kluczowym czynnikiem jest niedawny pogląd giełdy na regulacje kryptograficzne w USA i zobowiązanie do pozostania w tym kraju. Kolończyk napisał:

„Chociaż zdajemy sobie sprawę z potencjalnego krótkoterminowego ryzyka związanego z zawiadomieniem Wells otrzymanym od SEC w marcu, uważamy, że profil ryzyka i nagrody przechyla się w górę, ponieważ utrzymujemy nasze optymistyczne nastawienie do akcji i podtrzymujemy naszą rekomendację kupuj”.

Przychody Coinbase w I kwartale w wysokości 773 mln USD wyniosły +23% kw/kw, powyżej konsensusu prognoz na poziomie 665 mln USD o 18%. HC Wainwright oszacował całkowite przychody firmy na 2023 rok na 3,04 miliarda dolarów, w porównaniu z 2,09 miliarda dolarów, kiedy zainicjowali pokrycie przed lepszymi niż oczekiwano wynikami za pierwszy kwartał.

Podkreślając nową cenę docelową, Colonnese powiedział, że oczekuje się, że w 2023 r. kryptowaluty będą nadal wykazywać bycze akcje cenowe. Wzrost udziału w rynku Coinbase prawdopodobnie spowoduje również wyższe korekty szacunków w ciągu najbliższych kilku kwartałów.

Należy zauważyć, że przewiduje się, że Bitcoin wzrośnie w ramach nowego cyklu hossy, scenariusza, który może katalizować zyski dla COIN i innych akcji kryptograficznych.

Ryzyka, które mogą wykoleić cele Coinbase, będą obejmować korekty cen kryptowalut, niepewność regulacyjną i intensywną konkurencję. Dalsza koncentracja przychodów z handlu detalicznego jest również kolejnym potencjalnym negatywnym czynnikiem.