Amerykańskie organy regulacyjne wypychają kryptowaluty za granicę i rozumiem ich punkt widzenia

Największą historią w kryptografii w ciągu ostatnich sześciu miesięcy była nieustanna represja ze strony amerykańskich organów regulacyjnych wobec całej branży.

Dla niektórych jest to całkowicie niesprawiedliwe posunięcie mające na celu stłumienie innowacji, zrodzone z lojalności wobec elity z Wall Street, która nie chce kwestionować swojego miejsca. Dla innych jest to spóźnione oczyszczenie sektora zbudowanego wyłącznie na chciwości, nie służącego żadnemu celowi poza hazardem lub sposobem na obejście przepisów finansowych.

W tym raporcie chcę zagłębić się w to, co dokładnie oznacza to wielkie wyciskanie kryptowalut. Czy branża jest wypychana za granicę? Czy to zły ruch dla USA w dłuższej perspektywie? I być może najważniejsze, czy to jest sprawiedliwe?

Czy kryptowaluty są złe?

Dlaczego nie przejść do sedna – czy kryptowaluty są dobre dla społeczeństwa?

Jedną osobą, która z pewnością uważa, że kryptowaluty szkodzą światu, jest kongresman Brad Sherman, który w tym tygodniu porównał kryptowaluty do kokainy i grabieży organów, dyskutując, czy karna postawa USA popchnie innowacje do innych krajów.

„Peru znacznie wyprzedza nas (USA) w produkcji kokainy. Chiny znacznie wyprzedzają nas w pozyskiwaniu organów. Nie musimy nadążać za tymi rzeczami i nie musimy nadążać za kryptowalutami”.

Być może trochę hiperboliczny, a wywiad został przekazany i wyśmiany w kręgach kryptograficznych (jak można było przewidzieć). Jednak, podobnie jak większość rzeczy w życiu, kryptowaluty mają zalety i wady. Jedną z rzeczy, z którymi boryka się branża, jest odmowa obiektywnej dyskusji na temat jej niedociągnięć, zamiast tego wyciąganie pochopnego wniosku, że „ władze są złe i skorumpowane, krypto doskonałe”.

Zanim porozmawiamy o zaletach, przyjrzyjmy się niektórym z tych wad. Po pierwsze, nie ma wątpliwości, że kryptowaluty ułatwiają popełnianie przestępstw. Piękno tej technologii jest również mieczem obosiecznym, ponieważ możliwość przesyłania pieniędzy na całym świecie w całkowicie anonimowy i natychmiastowy sposób ma oczywiście niepokojące konsekwencje, a także oczywiste zalety.

Przejmująco przypomniało mi się to w zeszłym roku, kiedy odwiedziłem Estonię (stolica, Tallin, jest wspaniałym miejscem na city break, jeśli ktoś szuka rekomendacji). Estonia jest dziś krajem UE, który w 1991 roku uzyskał niepodległość od ZSRR. Spacerowałem po historycznym centrum i natknąłem się na ambasadę rosyjską. Estonia graniczy z Rosją, która właśnie zaatakowała Ukrainę. Ambasada była ozdobiona przerażającymi obrazami i tragicznymi wiadomościami, budynek oszalowano. Graficzne obrazy na budynku, bliskość geograficzna do Rosji i bliskie więzi historyczne między Estonią a ZSRR sprawiły, że wojna nagle wydała się bardzo bliska i bardzo, bardzo realna.

A myślałem o krypto. W szczególności historie o Rosji wykorzystującej technologię blockchain do obejścia sankcji z Zachodu. Technologia Blockchain pomaga w wysiłkach wojennych i sprawiła, że poczułem się trochę nieswojo. Pomyślałem wtedy o wywiadzie, który przeprowadziłem kilka miesięcy wcześniej z szefem giełdy kryptowalut, kiedy zapytałem, czy może istnieć ciemna strona odporności Bitcoina na cenzurę. Odmówił odpowiedzi.

Jeśli szukasz, te problemy są wszędzie. Innym przykładem jest pożyczkodawca kryptowalut Nexo, który został zaatakowany w styczniu przez bułgarskie władze, donosi o powiązaniu platformy z finansowaniem terroryzmu i pomaganiem w unikaniu rosyjskich sankcji.

Czy te zarzuty są prawdziwe, czy nie – Nexo stanowczo im zaprzecza – dopiero się okaże, a to tylko jeden przykład. Chodzi jednak o to, że kryptowaluty niewątpliwie wspomagają działalność przestępczą. Wie o tym każdy, kto działa w kosmosie.

Pieniądze można przesunąć w ciągu kilku sekund, zanim zostaną wysłane do miksera w łańcuchu, fundusze wychodzą z drugiej strony z całkowicie ukrytym pochodzeniem. To marzenie osoby piorącej pieniądze, raj oszusta. Oczywiście są też korzyści i ogromna praca niektórych inteligentnych ludzi, ale to nie zmienia faktu, że istnieją bardzo realne wady.

Czy dobro krypto przeważa nad jego złem?

A co z niewinnymi Rosjanami? Krypto może pomóc im uzyskać dostęp do zewnętrznego świata finansowego. A co z tymi w innych krajach na całym świecie, które znajdują się w ucisku finansowym? Crypto może zapewnić drogę ucieczki.

Są to wskazówki dotyczące siły, jaką może mieć zdecentralizowany pieniądz. Jednak w Stanach Zjednoczonych ludzie nie są ani sankcjonowani, ani uciskani finansowo, więc nie ma to znaczenia przy przełamywaniu stanowiska amerykańskich organów regulacyjnych.

Po drugie, jest to zaleta Bitcoina, a może stablecoinów, ale co z resztą krypto? Dla mnie, dopóki tysiące altcoinów nie przedstawią jasnego opisu rzeczywistej użyteczności ich produktu, trudno mi uronić łzę, gdy słyszę, że regulatory dokręcają śrubę.

W końcu organy regulacyjne są po to, by chronić ludzi. W zeszłym roku byliśmy świadkami zaskakującego upadku FTX, życie zostało zrujnowane, gdy giełda, prowadzona przez zhańbionego Sama Bankmana-Frieda, grała szybko i luźno przy całkowitym braku nadzoru i regulacji. Krajowi regulatorzy, mieszkający na Bahamach, muszą odpowiedzieć na wiele pytań. Ale FTX US też ogłosił bankructwo, spalili się też jego klienci.

W zeszłym roku doszło również do implozji ekosystemu Terra, w wyniku której ekosystem o wartości 60 miliardów dolarów wyparował w powietrzu. Infolinie samobójców zostały przypięte na górze forów Reddit, a wielu, którzy postrzegali UST jako środek oszczędnościowy o równowartości dolara, zostało spalonych. To było straszne.

Najwyraźniej kryptowaluty szalały w ciągu ostatnich kilku lat i najwyraźniej skrzywdziły ludzi. W końcu organy regulacyjne są po to, aby chronić konsumentów, dlatego nie jest zaskakujące, że działają tak agresywnie. Skandale w krypto były po prostu zbyt rażące, bankructwa zbyt duże – poza FTX i Terrą były Celsjusza, BlockFi, Voyager Digital, Genesis, Babel Finance i wiele, wiele innych. Czy w tym kontekście naprawdę nieoczekiwane jest pojawienie się organów regulacyjnych?

Tłumiąca innowacja

Największa krytyka tego wszystkiego wydaje się pochodzić od tych, którzy potępiają stanowisko Stanów Zjednoczonych w zakresie tłumienia innowacji i wypychania przemysłu za granicę. To uzasadniona obawa; owszem, to już się dzieje. Dyrektor generalny Coinbase, Brian Armstrong, reklamował w tym tygodniu Zjednoczone Emiraty Arabskie jako potencjalne międzynarodowe centrum, ponieważ walcząca giełda nadal boryka się z problemami w Stanach Zjednoczonych w pogarszającym się środowisku.

Dla Coinbase czuję współczucie. Giełda oferuje prawdziwą użyteczność – sposób kupowania i sprzedawania Bitcoinów i innych kryptowalut – i jest legalnym biznesem. Handluje publicznie na Nasdaq, a jego wyniki finansowe są dostępne dla wszystkich. Nie zrobiło wiele złego.

A jednak niedawno doręczono mu zawiadomienie Wells, najwyraźniej za naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych, najprawdopodobniej w odniesieniu do jego produktów do obstawiania.

Chociaż Coinbase to solidny biznes, ma pecha, ponieważ, no cóż, wiele branży kryptograficznej nim nie jest. Nie ma powodu, dla którego istniałaby większość tych altcoinów, a wiele firm lub założycieli posiada ogromną kontrolę nad dystrybucją tokenów, a także pokaźnymi zapasami. Jednak nie wszyscy ci, których wprowadzają na rynek i sprzedają, znają ryzyko ani pełną historię dystrybucji tych tokenów.

Dodatkowo, większość z tych tokenów wydaje się być papierami wartościowymi, o czym toczy się wiele dyskusji. Chociaż istnieje prawdziwa szara strefa ze stablecoinami, które, zgadzam się, są obecne jako szara strefa i były surowo traktowane przez organy regulacyjne, większość oferowanych produktów wydaje się bliższa papierom wartościowym niż nie. A wraz z tym pojawiają się obowiązki i wymogi dotyczące ujawniania informacji.

Na marginesie, szybka interwencja, aby powiedzieć, że nie mam tutaj na myśli Bitcoina. Nawet przewodniczący SEC, Gary Gensler, przyznał, że Bitcoin nie jest zabezpieczeniem. Jak to często bywa, Bitcoin istnieje tutaj we własnej kategorii, z dala od większości rynku.

Binance pokazuje, dlaczego wkroczyły organy regulacyjne

Jak już powiedziałem, to światowe bazy monet są niesprawiedliwie atakowane i tam powinna leżeć największa sympatia. Niestety, winą obarczają swoich rówieśników, ponieważ przejrzystość Coinbase jest rażącym wyjątkiem w branży zbudowanej na najbardziej mrocznych i tajnych fundamentach, jakie można sobie wyobrazić.

Weźmy największą na świecie stabilną monetę, Tether, od dawna karaną za mętne rezerwy. Chociaż ostatnio znacznie się poprawił, w 2021 roku został ukarany grzywną za zniekształcenie swoich rezerw. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 82 miliardy dolarów jest niezwykle ważnym trybikiem dla całej branży, a zatem ogromnym źródłem ryzyka.

Ale najrozsądniejszym przykładem jest Binance. Podobnie jak Binance, jest to legalna firma i służy prawdziwemu celowi. Co więcej, jest to największa giełda na świecie, odpowiedzialna za gigantyczne dwie trzecie całego wolumenu obrotu na koniec 2022 roku. A jednak nie można wiedzieć, co dzieje się pod maską.

Napisałem głębokie nurkowanie na ten problem w grudniu ubiegłego roku. Nie było możliwości dokonania jakiejkolwiek rozsądnej oceny finansowej firmy. Binance nadal działa bez centrali. Jego zobowiązania są tajemnicą. Nie ma prawie czego oceniać.

Twierdził, że sponsorowany przez Mazars raport potwierdzający rezerwy był „audytem”, ale taki był komicznie nieprzejrzysty charakter, Mazars przejął całą pracę z firmami kryptograficznymi, powołując się na „niezrozumienie” sposobu działania raportów rezerwowych. Edycja Binance nie miała nawet zobowiązań. Tylko w ramach kryptografii firma mogła ubiegać się o audyt, nawet nie ujawniając swoich zobowiązań.

Dyrektor generalny Zhao miał nawet czelność poinstruować ludzi, aby „rozpytywali”, aby udowodnić, że Binance nie jest nikomu winien pieniędzy. Dla największej giełdy na świecie, odpowiedzialnej za miliardy środków klientów, to po prostu za mało.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Od tego czasu Binance zostało obciążone wieloma zarzutami i procesami sądowymi. CFTC złożyła pozew cywilny przeciwko giełdzie.

„Binance nie wymagało od swoich klientów dostarczania żadnych informacji weryfikujących tożsamość przed rozpoczęciem handlu na platformie… i nie wdrożyło podstawowych procedur zgodności mających na celu zapobieganie i wykrywanie finansowania terroryzmu i prania pieniędzy”, czytamy w skardze.

„W skardze zarzuca się ponadto, że nawet po tym, jak Binance rzekomo ograniczyło klientom ze Stanów Zjednoczonych handel na swojej platformie, Binance poinstruował swoich klientów – w szczególności wartościowych handlowo klientów VIP z siedzibą w USA – o najlepszych metodach unikania kontroli zgodności Binance”.

Binance przyznał się również do pomieszania funduszy klientów z zabezpieczeniem, nazywając to „błędem” i po raz kolejny udowadniając, dlaczego organy regulacyjne tak bardzo chcą uporządkować tę przestrzeń.

To jest coś z dzikiego zachodu. I znowu, czy ktoś naprawdę jest zaskoczony, że organy regulacyjne wkraczają, aby to powstrzymać?

Napisałem list otwarty na początku tego roku, ubolewając nad hipokryzją wielu kryptowalut. Podczas gdy branża została założona na zasadzie „zaufaj, nie weryfikuj” i nieufności wobec starego systemu finansowego, doszła do punktu, w którym mamy ślepo wierzyć słowom prezesów na Twitterze, ponieważ weryfikacja jest dosłownie niemożliwe.

Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w zeszłym roku (mógłbym tutaj zamieścić tweet Sama Bankmana i Frieda, ale szczerze mówiąc, mam go dość), byłoby wręcz dziwaczne, gdyby organy regulacyjne nie wkroczyły w tym momencie.

Wady przepisów karnych

Z drugiej strony, innowacyjność i przedsiębiorczość są dobrodziejstwem dla każdego kraju, a zbyt surowa postawa wypchnie firmy za granicę. Europejskie przepisy dotyczące MiCa są często cytowane jako rażący kontrast z nową agresywną postawą Stanów Zjednoczonych i myślę, że wiele z tych argumentów jest rozsądnych.

Ograniczanie całej branży wydaje się nieco ciężkie. Tu są dolary podatkowe i miejsca pracy. Podczas gdy przyszłe stanowisko kryptowalut jest przedmiotem debaty, odsunięcie go teraz oznacza również, że jeśli kryptowaluty będą rosły w przyszłości, skorzystają na tym kraje poza Stanami Zjednoczonymi.

Ale naprawdę myślę, że kryptowaluty ściągnęły to na siebie. Zachowanie większości firm w kosmosie jest dalekie od standardów wymaganych od firm finansowych w USA, a standardy te są z korzyścią dla konsumentów. Transakcje w sposób, w jaki robi Binance, nie powinny być tolerowane (ciągle używam Binance jako przykładu, ale dotyczy to większości firm w przestrzeni kryptograficznej. Oto podobny artykuł na temat Nexo z zeszłego roku, ubolewający, że jego nieprzejrzysty charakter uniemożliwia dokonać oceny swojej działalności).

Wydaje się, że regulatorzy po prostu wykonują swoją pracę. Większość tokenów istnieje z żadnego innego powodu poza dziką spekulacją, kapitalistycznym piekielnym krajobrazem zbudowanym wyłącznie wokół pragnienia pieniędzy za wszelką cenę. Niektóre działania mogą być trudne, ale przestrzeń wymaga oczyszczenia i to szybkiego sprzątania.

Podsumowując, krypto ma dobre i złe strony. Ale każdy, kto lekceważy wydarzenia z ostatniego roku i nieprzejrzysty charakter, w jakim działa większość firm, mija się z celem. Możesz pokochać technologię krypto, możesz pokochać innowację, możesz pokochać Bitcoin. Cienki. Ale to nie usprawiedliwia niedopuszczalnego charakteru wielu firm kryptograficznych ani jawnego obnoszenia się z prawami finansowymi, które się ujawniły.

Większość kryptowalut nie służy żadnemu celowi i nie ma powodu, aby nimi handlować. Nie brakuje oszustw, wszechobecne są oszustwa, założyciele i marketerzy często wykorzystują naiwnych inwestorów detalicznych. Rozumiem argumentację, że powinniśmy pozwolić ludziom inwestować w to, czego chcą, ale musi nadejść moment, w którym organy regulacyjne muszą wkroczyć. Tym punktem był rok 2022, kiedy stało się jasne, ile pieniędzy i skala wykroczenia były zbyt duże, aby je zignorować.

To wstyd, że legalne firmy zostaną złapane w krzyżowy ogień. Równie dobrze może dojść do utraty zasobów i kapitału na rzecz innych krajów. Są to niewątpliwie wady. Ale Stany Zjednoczone są finansowym centrum świata, a ich standardy powinny być wysokie.

Crypto strzelił sobie w stopę; sprowadziło to na siebie. Grała szybko i luźno z zasadami, a ludzie zostali ranni. Smutne jest to, że to nie ci, którzy na to zasłużyli. Organy regulacyjne są dalekie od ideału, ale krypto nie mogło dalej działać tak, jak było.