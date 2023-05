May 11, 2023

na May 11, 2023

Sztuczna inteligencja znalazła się w centrum wszystkich debat technologicznych od czasu, gdy Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) ogłosił wielomiliardową inwestycję w ChatGPT.

W ciągu kilku tygodni międzynarodowy koncern włączył chatbota do wyszukiwarki “Bing” – było to znaczące wydarzenie, które być może po raz pierwszy zagroziło monopolowi Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) na wyszukiwanie w Google.

W związku z tym Google zwiększył swoje wysiłki w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji i w tym roku uruchomił “Barda”. Chociaż chatbotowi nie udało się początkowo zawojować świata, tytan technologii ogłosił wczoraj wieczorem na swojej dorocznej konferencji deweloperskiej nowe ogłoszenia, które potwierdzają jego zaangażowanie w tę dynamicznie rozwijającą się dziedzinę.

Oto, co Google ogłosiło podczas I/O

Po pierwsze, Bard, ze zwiększonymi umiejętnościami rozumowania, zdolnością radzenia sobie z zaawansowaną matematyką i umiejętnością kodowania, jest teraz dostępny dla wszystkich w ponad 180 krajach i terytoriach.

Co ważniejsze, pozwala teraz użytkownikom wyjść poza tekst i dołączyć obrazy do monitów. Google powiedział również, że chatbot ostatecznie zintegruje również Adobe Firefly.

Dyrektor generalny Sundar Pichai ogłosił w środę “AI Snapshots” – dużą aktualizację wyszukiwarki Google, która będzie teraz traktować priorytetowo odpowiedzi na zapytania oparte na sztucznej inteligencji, aby uzyskać lepszy kontekst. Oparte na PaLM 2 doświadczenie Search Generative Experience (SGE) umożliwi użytkownikom pogłębienie zapytania dzięki pytaniom uzupełniającym. Według dyrektora naczelnego:

“Modele PaLM 2 są silne w logice i rozumowaniu, dzięki szerokiemu szkoleniu w zakresie logiki i rozumowania. Jest również przeszkolony w zakresie tekstu wielojęzycznego obejmującego ponad 100 języków“.

Wreszcie Google zintegrował nowe narzędzia AI w wielu swoich aplikacjach, w tym w Docs, Slides, Sheets, Meet i Gmailu, i zmienił nazwę tych działań na “Duet AI”.

Na razie te funkcje są dostępne tylko dla użytkowników z listy oczekujących. Niemniej jednak długa lista tego typu zapowiedzi ze strony Google’a pozwala stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że szał na sztuczną inteligencję trwa i będzie się jeszcze bardziej nasilał.

A to maluje raczej różowy obraz przyszłości dla projektów takich jak AltSignals.

Czym są AltSignals i token ASI?

AltSignals jest firmą zajmującą się technologiami finansowymi, która zajmuje się inwestowaniem w rynki finansowe – akcje, forex, a nawet kryptowaluty.

AltAlgo – jego flagowa usługa wykorzystuje najnowocześniejszy algorytm handlowy do wysyłania sygnałów, które informują traderów, kiedy zająć pozycję na instrumencie finansowym, a kiedy się z niej wycofać.

Jednak w nadchodzących miesiącach AltSignals planuje odblokować znaczące ulepszenia swojego już udanego produktu. Jest na dobrej drodze do zintegrowania wspomnianego algorytmu handlowego ze sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym i przetwarzaniem języka naturalnego, aby uruchomić coś, co będzie znane jako ActualizeAI.

Pomysł polega na tym, że nowa usługa oparta na sztucznej inteligencji i łańcuchu bloków będzie oferować dokładniejsze sygnały, aby pomóc inwestorom zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Podsumowując, można sobie wyobrazić, że wykorzystanie sztucznej inteligencji do ulepszenia narzędzia handlowego będzie znaczącą korzyścią dla AltSignals jako firmy i ostatecznie wzmocni jej nazwę jako możliwości inwestycyjnej.

W jaki sposób AltSignals jest okazją inwestycyjną?

Co ciekawe, AltSignals to nie tylko usługa, która pomaga zarabiać na rynkach finansowych. Jego nadchodzący ActualizeAI będzie zasilany przez token ASI, który sam w sobie jest również okazją inwestycyjną.

Posiadanie tokena ASI umożliwi ci dostęp do nowego narzędzia handlowego firmy zintegrowanego z AI. Tokeny te będą podobne do udziałów w tym, że posiadacze będą mieli coś do powiedzenia w sprawie przyszłości AltSignals. Będą również mogli brać udział w turniejach handlowych i odkrywać inne możliwości zarobku.

Obecnie trwa przedsprzedaż tokena ASI. Możesz przeczytać obszerny przewodnik na stronie internetowej AltSignals, aby dowiedzieć się, jak możesz go kupić w trzech prostych krokach.

Co może doprowadzić do wzrostu ceny tokena ASI?

W chwili pisania token ASI jest wyceniany na 0,015 USD – wzrost o 25% w porównaniu z pierwszym etapem przedsprzedaży.

Ale są powody, by sądzić, że odblokuje dalsze wzrosty, posuwając się naprzód. Zacznijmy od tego, że AltSignals zbudował bazę użytkowników liczącą ponad 50,000 w ciągu ostatnich sześciu lat. Jest to znaczące, ponieważ mówi o zapotrzebowaniu na token ASI, szczególnie po uruchomieniu ActualizeAI.

Jak każda inna inwestycja, większy popyt może przełożyć się na wyższą cenę. Sam AltSignals spodziewa się, że jego token będzie wyceniony na 0,02274 USD do końca bieżącej przedsprzedaży, jak podaje jego strona internetowa.

Warto jednak zauważyć, że token ASI będzie następnie notowany na głównych giełdach kryptowalut, począwszy od Uniswap – a jest to wydarzenie, które historycznie oznaczało znaczną aprecjację cen różnych monet.

Podsumowując, w miarę jak AltSignals rozszerza swój ślad w zakresie sztucznej inteligencji i technologii blockchain, aby ostatecznie stać się czołową usługą sygnałów transakcyjnych, prawdopodobne jest, że token ASI osiągnie 0,05 USD do końca tego roku.

Możesz odwiedzić stronę przedsprzedaży TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o tokenie ASI.