Analiza izraelskiego szekla (USD/ILS) po operacji Tarcza i Arrow

Kurs wymiany USD/ILS utrzymywał się w tym tygodniu w wąskim przedziale, ponieważ rynek zareagował na najnowsze dane o inflacji w USA oraz operację Tarcza i Strzała. Kurs pary wynosił 3,63, czyli kilka punktów poniżej szczytu z tego tygodnia, który wynosił 3,6747.

Operacja Tarcza i Strzała

W tym tygodniu w stosunku do szekla izraelskiego doszło do trzech głównych katalizatorów. Po pierwsze, Stany Zjednoczone opublikowały w środę zachęcające dane o inflacji konsumenckiej. Liczby te pokazały, że inflacja w kraju spada, gdy główny wskaźnik CPI wzrósł do 4,9%. Inflacja bazowa spadła do 5,4%.

Istnieje możliwość, że ceny będą nadal spadać, ponieważ koszty energii nadal spadały w ciągu ostatnich kilku dni. Cena Brent i WTI spadła z ponad 90 USD w styczniu do poniżej 75 USD w ostatnim czasie. W związku z ryzykiem w sektorze bankowym i nieruchomości komercyjnych istnieje prawdopodobieństwo, że Fed zrobi strategiczną pauzę w przyszłości.

Inne ważne wiadomości dotyczące rynku Forex znajdował się na granicy zadłużenia Ameryki. Joe Biden i mówca Izby spotkali się w środę, aby omówić pułap. Niestety, nie było rezultatu, ponieważ postanowili kontynuować obrady. Spotkanie zaplanowane na piątek zostało przełożone.

Analitycy ostrzegają, że brak podniesienia limitu zadłużenia będzie miał poważne konsekwencje dla amerykańskiej i światowej gospodarki. Doprowadzi to do wyższej stopy bezrobocia i gwałtownego spadku kluczowych aktywów, takich jak akcje i towary.

Wreszcie kurs wymiany USD/ILS zareagował na Operation Shield i Arrow. W tym tygodniu Izrael zbombardował Strefę Gazy, zabijając wysokich rangą funkcjonariuszy Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu. Hamas i Islamski Dżihad zapowiedzieli odwet, który przedłuży konflikt w kraju. W oświadczeniu Shalom Lipner powiedział Radzie Atlantyckiej:

„Fakt odpowiedzi PIJ jest przesądzony. To, co pozostaje jednak niepewne, to przyszła trajektoria tej konkretnej rozgrywki”.

Analiza techniczna USD/ILS

Wykres USD/ILS od TradingView

Kurs dolara amerykańskiego do szekla izraelskiego w ostatnich dniach poruszał się w trendzie bocznym. Cena ta wynosiła 3,6400, czyli kilka punktów poniżej najwyższego w tym miesiącu poziomu 3,6750. Przesunął się również nieco poniżej 25-okresowej średniej kroczącej. USD/ILS utworzył coś, co wygląda jak wzór podwójnego wierzchołka.

Perspektywy dla pary są zatem niedźwiedzie, a kolejnym kluczowym celem do obserwacji jest 3,6050, najniższy punkt z 2 maja.