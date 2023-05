Ujawniono najlepsze i najgorsze składniki indeksu Nifty 50 w 2023 roku

Indeks Nifty 50 znajduje się w trybie ożywienia po tym, jak 20 marca tego roku spadł do 16 847 funtów. Indeks, na który składają się indyjskie spółki typu blue chip, osiągnął w piątek cenę 18 261 funtów, czyli około 8,50% powyżej najniższego poziomu w tym roku. Podobnie odbił się również indeks BSE Sensex.

Indyjskie akcje notujące najlepsze i najgorsze wyniki

Najlepiej radzące sobie akcje w indeksie Nifty 50 w tym roku to Tata Motors, spółka macierzysta Jaguar Landrover. Firma, która opublikuje swoje wyniki w piątek, została wzmocniona przez dobre wyniki swojej marki JLR. Dołącza do innych producentów samochodów, takich jak Stellantis i Porsche, którzy dobrze sobie poradzili w tym roku. Tata Motors odnotowała w tym roku wzrost o 33%.

Bajaj Auto, firma produkująca motocykle i trójkołowce, również dobrze sobie radzi, czemu sprzyja rosnący popyt na jej produkty. Jej akcje wzrosły w tym roku o ponad 27%. ITC, konglomerat, który prowadzi dziesiątki firm, również osiągnął lepsze wyniki, a jego udziały wzrosły o 25%.

Innymi czołowymi firmami indeksu Nifty 50, które osiągnęły najlepsze wyniki w tym roku, są firmy takie jak Power Grid Corporation, Oil and Natural Gas Corporation, Nestle India i Eicher Motors. Co więcej, indyjskie banki były nieco bezpieczne, nawet gdy ich amerykańskie odpowiedniki się wycofały. Ceny akcji Kotak Mahindra Bank i ICICI wzrosły o ponad 5%, podczas gdy HDFC podskoczył tylko o 1%.

Wiele firm Nifty 50 znalazło się w tym roku na minusie. Cena akcji Adani Enterprise spadła w tym roku o ponad 48% po tym, jak firma została zaatakowana przez Hindenburg Research. Inne części konglomeratu Adaniego również zostały trafione.

Cena akcji Infosys spadła o 17%, co czyni go drugą najgorszą firmą Nifty. Tak jak pisałem tutaj , Infosys opublikował słabe wyniki pierwszego kwartału. Inne spółki osiągające gorsze wyniki w indeksie to Hindalco Industries, Bajaj Finserv, JSW Steel i State Bank of India.

Prognoza indeksu Nifty 50

Wykres 4H pokazuje, że indeks Nifty 50 znajdował się w trybie ożywienia w ciągu ostatnich kilku tygodni. Ożywienie to było wspierane przez 25-okresowe i 50-okresowe wykładnicze średnie ruchome (EMA). MACD również przesunął się powyżej punktu neutralnego.

Wygląda na to, że indeks próbuje ponownie przetestować najwyższy poziom od początku roku, który wynosi 18 880 GBP, czyli około 3,50% powyżej obecnego poziomu. Spadek poniżej wsparcia na poziomie 18 000 GBP unieważni byczy pogląd.