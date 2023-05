Oto dlaczego cena akcji Asos spadła do najniższego poziomu od 13 lat

Kurs akcji Asos ( LON: ASC ) spadł do najniższego poziomu od 2010 r., ponieważ obawy o przyszłość firmy pozostały. Akcje spadły do najniższego poziomu 430 pensów, czyli o około 90% poniżej swojego rekordowego poziomu. Inne firmy zajmujące się szybką modą, takie jak Boohoo, również mocno załamały się w poniedziałek.

Wyniki finansowe Asosa

Asos, firma zajmująca się sprzedażą detaliczną szybkiej mody, wyszła z mody w szybkim tempie. Popyt firmy spadł wraz z eskalacją kryzysu kosztów życia w kraju. Opublikowane w zeszłym tygodniu wyniki pokazały, że przychody firmy spadły w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Przychody firmy o 8% do 1,84 miliarda funtów, podczas gdy jej skorygowany zysk przed odliczeniem odsetek i podatków spadł o 20 punktów bazowych z 43,1% do 42,9%. Co najważniejsze, wolne przepływy pieniężne firmy spadły w tym samym okresie z 256,5 mln GBP do 262,7 mln GBP.

Firma ogłosiła, że strata operacyjna przed opodatkowaniem spadła z 15,6 mln GBP do 290 mln GBP. Sprzedaż w Wielkiej Brytanii spadła o 10%, podczas gdy w USA o 7%. Asos spodziewa się, że dynamika sprzedaży spadnie o 15%, podczas gdy skorygowany EBIT wyniesie od 40 do 60 mln GBP. Prezes powiedział :

„Koncentrujemy się na poprawie naszej podstawowej rentowności, przedkładając ekonomię zamówień nad wzrost przychodów i jestem zadowolony ze strategicznego i szybkiego postępu operacyjnego, jaki firma poczyniła w pierwszej połowie roku finansowego, wbrew bardzo trudnym warunkom handlowym”.

W rezultacie cena akcji Asos spadła po tym, jak analitycy obniżyli swoje prognozy dla akcji. Barclays obniżył docelową cenę akcji z 625 pensów do 500 pensów, ostrzegając, że firma będzie musiała zebrać gotówkę. Ma pożyczkę zamienną w wysokości 500 mln GBP wymagalną w 2016 r. i wypływy w wysokości 100 mln GBP.

Prognoza cen akcji Asos

Wykres ASC od TradingView

Kurs akcji Asos dokonał niedźwiedziego wybicia, jak ostrzegałem tutaj . Akcje zdołały zejść poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 467,3 pensów, najniższego poziomu z 7 października ubiegłego roku. Spadł on poniżej 50-dniowej średniej kroczącej, podczas gdy Indeks Siły Względnej (RSI) spadł poniżej poziomu wyprzedania. Spada po osiągnięciu poziomu wykupienia na poziomie 78,30 2 lutego.

W związku z tym akcje prawdopodobnie będą nadal spadać, ponieważ sprzedawcy celują w następny kluczowy poziom wsparcia, który należy obserwować, na poziomie 400 pensów. Spadek poniżej tego wsparcia spowoduje spadek do kluczowego wsparcia na poziomie 350 pensów.