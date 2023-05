Paul Tudor Jones mówi, że akcje zakończą rok zwyżkami: oto dlaczego

May 15, 2023

Paul Tudor Jones, miliarder zarządzający funduszem hedgingowym i weteran handlowy, przewiduje, że akcje zakończą rok zwyżkami.

Inwestor odnotował tę perspektywę w komentarzach, które wygłosił w poniedziałkowym wywiadzie dla CNBC’c „Squawk Box”.

Paul Tudor Jones o tym, dlaczego akcje pójdą w górę: Fed skończył podnosić stopy procentowe

Według niego w drugiej połowie roku rynek akcji prawdopodobnie odnotuje wzrosty i silny koniec, ponieważ Rezerwa Federalna USA „skończyła” z podnoszeniem stóp procentowych.

Ścieżka podwyżek stóp Fed była podyktowana koniecznością walki z rosnącą inflacją, ale wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) spadał przez ostatnie 12 miesięcy. Jones wyraził opinię, że to dobrze wróży rynkowi akcji.

Komentując Fed oraz kwestię inflacji i stóp procentowych, legendarny trader powiedział Andrew Rossowi Sorkinowi z CNBC:

„Zdecydowanie uważam, że są skończone. Prawdopodobnie mogliby teraz ogłosić zwycięstwo, ponieważ jeśli spojrzysz na CPI, spada od 12 miesięcy z rzędu. To nie zdarzyło się nigdy wcześniej w historii”.

Inwestor dodał, że inflacja odnotowała „silny łuk spadkowy”. Jego komentarze pojawiają się kilka dni po tym, jak najnowsze dane CPI pokazały spadek do 4,9% – spadek ze szczytowego poziomu 9% osiągniętego w czerwcu 2022 r. Stopy procentowe były złe dla gospodarki, dodał Jones, mówiąc, że teraz pozostaje kwestia czekania wywrzeć wpływ. Porównuje to do chemioterapii.

„Musisz myśleć o stopach procentowych, takich jak chemia. Chemioterapia to trucizna. Prawdopodobnie jesteśmy na poziomach, na których w przeszłości dotknęlibyśmy recesji z powodu podatku od odsetek od gospodarki. To kwestia czekania, aż ten podatek od gospodarki przejdzie”.

Inwestor mówi, że będzie to powolny grind dla akcji

Według zarządzającego funduszem hedgingowym perspektywy rynku akcji w porównaniu z sytuacją z połowy 2006 r., kiedy to akcje gwałtownie wzrosły w następstwie przerwy w cyklu zacieśniania polityki Fed. Jeśli chodzi o zachowanie akcji w nadchodzących miesiącach, powiedział, że jest pozytywnie nastawiony do dynamiki wzrostów. Jednak Jones zauważył, że „nie jest szaleńczo uparty” i że będzie to „powolny grind”.

W kwestii tego, co może doprowadzić do wzrostu zapasów, inwestor wskazał na możliwość, że ogromne ilości suchego proszku czekają tylko na wykorzystanie do inwestycji. Dodał, że rynek odnotował dość zastój pod względem transakcji, w tym spowolnienie IPO, ponieważ inwestorzy i firmy oceniali ogólne perspektywy.

Akcje amerykańskie pozostawały chwiejne w poniedziałek, ponieważ rynek wyglądał na optymistycznego w związku z umową o limicie długu – ogólne nastroje są takie, że ustawodawcy prawdopodobnie dokonają przełomu w impasie wokół kryzysu pułapu zadłużenia.

był na poziomie 4124 USD, podczas gdy Dow Jones Industrial Average walczył z niepewnym początkiem tygodnia na poziomie 33 382, tuż poniżej płaskiej linii na poziomie -0,24%.