Doroczne zgromadzenie akcjonariuszy Tesli 2023: czy to gwarantuje zakup akcji?

Tesla Inc ( NASDAQ: TSLA ) jest w centrum zainteresowania we wtorek po tym, jak dyrektor generalny Elon Musk potwierdził, że firma zajmująca się pojazdami elektrycznymi zacznie dostarczać Cybertrucks „jeszcze w tym roku”.

Podsumowanie dorocznego zgromadzenia akcjonariuszy Tesli

Miliarder wygłosił również inne ważne uwagi na dzisiejszym dorocznym zgromadzeniu akcjonariuszy. Po pierwsze, powiedział, że Tesla Model Y pokona każdy inny pojazd na Ziemi, aby stać się „najlepiej sprzedającym się samochodem” w tym roku.

Musk zasygnalizował również, że gigant pojazdów elektrycznych jest teraz gotowy do przetestowania odrobiny tradycyjnej reklamy. Do tej pory Tesla polegała wyłącznie na marketingu szeptanym, marketingu wpływowym i innych niekonwencjonalnych środkach reklamy.

Dyrektor naczelny spodziewa się, że sytuacja gospodarcza pozostanie trudna w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Jednak od tego momentu przewiduje ożywienie i widzi, że Tesla Inc ma dobrą pozycję, by z tego skorzystać.

Czy warto dziś kupować akcje Tesli?

Akcje Tesli spadają obecnie o ponad 20% w stosunku do najwyższego poziomu od początku roku, co może być świetną okazją do zbudowania pozycji, biorąc pod uwagę, że analityk CFRA, Garrett Nelson, nadal nazywa to „mocnym zakupem”.

Są na dobrej drodze do pierwszej produkcji Cybertrucka, rozpoczynając budowę nowej fabryki w Meksyku. Sądzimy, że w 2024 roku wprowadzą tańsze coupe na rynek masowy. Jest więc mnóstwo krótkoterminowych katalizatorów.

Akcje Tesli są tym bardziej atrakcyjne, że Elon Musk zatrudnił nowego CEO Twittera. Nelson widzi wzrost w tych akcjach do 250 USD, co sugeruje, że od tego momentu może wzrosnąć o około 30%.

Inne powody, dla których warto mieć „TSLA” w swoim portfolio, obejmują działalność firmy w zakresie magazynowania energii, podsumował w programie CNBC „ Squawk on the Street ”.