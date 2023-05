Akcje Lordstown Motors: RIDE może wkrótce spaść do zera

Kurs akcji Lordstown Motors ( NASDAQ: RIDE ) spadł do najniższego poziomu w historii, ponieważ zakłady, że firma może zbankrutować, wzrosły. Akcje RIDE spadły do najniższego w historii poziomu 0,2533 USD, który był znacznie niższy niż jego rekordowy poziom ~ 32.

Kryzys Lordstown Motors i Foxconn

Lordstown Motors to nadchodzący pojazd elektryczny firma, która chce konkurować z takimi firmami jak Tesla i Rivian. Firma, podobnie jak Fisker, przeprowadza badania i ma na celu skorzystanie z usług zewnętrznego producenta.

Lordstown Motors przechodzi kryzys egzystencjalny. Na początku tego miesiąca firma opublikowała ostrzeżenie o kontynuacji działalności po tym, jak Foxconn zdecydował się wycofać swoją inwestycję w firmę. W ramach umowy Foxconn miał zainwestować w firmę 47 milionów dolarów. W listopadzie zeszłego roku Foxconn zainwestował w firmę 170 milionów dolarów. W oświadczeniu firma powiedziała :

„Jeżeli Kolejne Wspólne Zamknięcie będzie dalej opóźniane lub takie finansowanie nie nastąpi, Spółka zostanie pozbawiona krytycznych środków niezbędnych do jej działalności. Spółka ocenia swoje prawne i finansowe alternatywy.”

Wszystkie czynniki pozostają niezmienione, a Lordstown Motors czeka ciężka bitwa. Firma była spalarnią gotówki w ciągu ostatnich kilku lat, o czym świadczy jej bilans. Jego gotówka i inwestycje krótkoterminowe spadły z ponad 629 mln USD w grudniu 2020 r. do 176,7 mln USD.

Wyniki finansowe innych firm EV, takich jak Rivian i Lucid, pokazały trudności w budowaniu samochodów EV. Na przykład obie firmy spaliły ponad 6 miliardów dolarów i 3 miliardy dolarów w 2022 roku. Tesla również spaliła miliardy dolarów, zanim kilka lat temu osiągnęła zysk.

Co więcej, przetrwanie Lordstown Motors zależy od jego relacji z Foxconn, jednym z największych producentów kontraktowych na świecie. Teraz wygląda na to, że firma chce się wycofać, co naraża Lordstown Motors na ryzyko.

Prognoza kursu akcji Lordstown Motors

Wykres RIDE firmy TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji RIDE znajdowała się w silnym trendzie spadkowym po osiągnięciu szczytu w 2021 roku. Przesunęła się poniżej ważnego poziomu wsparcia na poziomie 0,8813 USD, najniższego punktu z 10 stycznia tego roku.

Akcje spadły poniżej wszystkich średnich kroczących, podczas gdy MACD spadł poniżej poziomu neutralnego. Indeks względnej siły (RSI) spadł poniżej poziomu wykupienia.

Dlatego cena akcji Lordstown prawdopodobnie będzie nadal spadać, ponieważ sprzedający celują w kolejne kluczowe wsparcie na poziomie 0,002 USD. W dłuższej perspektywie akcje prawdopodobnie spadną do zera.