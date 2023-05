Cena akcji Nio spadła o 88% od szczytu: kup ją, jeśli tak się stanie

Cena akcji Nio (NYSE: NIO) gwałtownie spadła po osiągnięciu szczytowego poziomu 66,95 USD w styczniu 2021 r. Obecnie cena akcji wynosi 7,91 USD, co oznacza, że spadła o ponad 88% w stosunku do najwyższego poziomu w historii. Akcje spadły w tym roku o 17%, co oznacza, że osiągnęły gorsze wyniki od firm takich jak Xpeng i Li Auto.

Obawy dotyczące wzrostu Nio

Cena akcji Nio spadła pomimo wzrostu przychodów firmy. Jej roczne przychody skoczyły z ponad 719 mln USD w 2018 r. do ponad 7,14 mld USD w 2022 r. To czyni ją jedną z najlepiej prosperujących chińskich firm w tym okresie. Analitycy spodziewają się, że przychody wzrosną do ponad 21 miliardów dolarów w 2025 roku.

Pomimo tego wzrostu przychodów, Nio jest maszyną do wypalania gotówki, ponieważ jej roczne straty wzrosły z 506 mln USD w 2016 r. do ponad 2,11 mld USD w 2022 r. Analitycy uważają, że firma będzie nadal tracić gotówkę do 2025 r.

Nio, podobnie jak inne firmy z branży, stoi przed licznymi wyzwaniami. Najważniejszym wyzwaniem w branży jest rosnąca konkurencja w branży. Dane pokazują, że w Chinach jest obecnie ponad 90 marek samochodów elektrycznych. Niewielka liczba tych firm to gigantyczne firmy, które mają dobrze znane marki, takie jak BMW, Tesla, VW, Li Auto i Xpeng.

Dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że w przyszłości rynek będzie zatłoczony. Już to widzimy, zwłaszcza przy słabych dostawach w kwietniu, kiedy firma dostarczyła 6658 samochodów w ciągu miesiąca.

Innym wyzwaniem dla Nio i jej akcji jest międzynarodowy rozwój. Firma zapowiedziała ekspansję na niektóre rynki europejskie. Uważam, że firma może mieć trudności z konkurowaniem na niektórych z tych rynków, które są zdominowane przez europejskie marki samochodowe, takie jak Stellantis i VW.

Prognoza cen akcji Nio

Wykres NIO od TradingView

Cena akcji Nio spadała w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Podczas tego slajdu akcje spadły poniżej 25-tygodniowych i 50-tygodniowych wykładniczych średnich kroczących. Awesome Oscillator spadł poniżej poziomu neutralnego.

Ponadto akcje są wspierane na kluczowym wsparciu na poziomie 7,62 USD, najniższym poziomie w tym roku. Dlatego na tym etapie, stosując zasady podążania za trendem, istnieje prawdopodobieństwo, że akcje będą nadal spadać. Mogę polecić kupowanie w Nio tylko wtedy, gdy przekroczy 50-tygodniową średnią ruchomą na poziomie 14 USD. Cena ta pokrywa się z najwyższym punktem 5 grudnia.