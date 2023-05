Cena Metacade mocno spadła: czy to czas na zakup?

Metacade znajdował się w trendzie spadkowym w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ale wygląda na to, że jest mnóstwo katalizatorów, które mogą ostatecznie napędzić wzrost ceny jego natywnego tokena.

Co warto wiedzieć o Metacade

Metacade to innowacyjna społeczność GameFi, która zintegrowała szereg sposobów zarabiania pieniędzy, w tym pracę na koncertach, rywalizację w grach i tworzenie na platformie.

Centrum jest otwarte dla graczy, programistów i entuzjastów technologii blockchain z całego świata. Projekt, który ma ostatecznie przekształcić się w największą arkadę zarządzaną przez społeczność, zgodnie z białą księgą na swojej stronie internetowej, uruchomił również szereg usług DeFi, takich jak staking.

Futurystyczna wizja już ugruntowała pozycję Metacade jako wschodzącej platformy metaverse, o czym świadczy baza inwestorów licząca ponad 9000 osób.

Inne znane platformy do gier kryptowalutowych, które zostały uruchomione przed nią, to Axie Infinity, Sandbox, Gala, Apecoin i Decentraland. W pewnym sensie Metacade ma zatem okazję uczyć się na ich błędach i wykraczać poza to, co mieli do zaoferowania jego poprzednicy.

Jakie czynniki mogą wpłynąć na wzrost ceny $MCADE?

Na początku tego miesiąca $MCADE zadebiutował na giełdzie MEXC – 15. największej na świecie pod względem wolumenu obrotu, o czym Invezz informował tutaj.

Podczas gdy akcja cenowa po wspomnianym notowaniu nie była jak dotąd czarująca sama w sobie, szereg innych monet, w tym Pepe i Floki, gwałtownie wzrosło po notowaniu na głównych giełdach. Można zatem sobie wyobrazić, że to samo zmaterializuje się w przypadku Metacade.

Dyrektor generalny Russell Bennett spodziewa się, że notowania na MEXC zwiększą liczbę inwestorów do ponad 10,000. Dyrektor generalny ma zaplanowaną sesję AMA na 17 maja o godzinie 16:00 czasu BST.

W zeszłym miesiącu Metacade nawiązało współpracę z MetaStudio w celu opracowania ekscytujących gier mobilnych i rozszerzenia swojej społeczności. Metacade rozważa aktualizację swojej platformy, aby uwzględnić sztukę NFT, która według ekspertów może również znacznie zwiększyć popyt na $MCADE.

Z perspektywy inwestycyjnej ważne jest również to, że natywny token ERC-20 jest bezpieczny i godny zaufania. W DEX Tools uzyskał on doskonały wynik 99 na 99.

Co ciekawe, istnieją wskaźniki techniczne, które obecnie sugerują, że inwestorzy powinni kupić Metacade już dziś. Należą do nich Commodity Channel Index (CCI) i wskaźnik Momentum.

Prognoza ceny Metacade na 2023 rok

Podsumowując, eksperci prognozują, że kurs $MCADE będzie oscylował w przedziale od 10 centów do 15 centów w drugiej połowie 2024 roku, ponieważ ma jedną z najbardziej obiecujących przyszłości w grach blockchain, która ma wzrosnąć z 4,6 miliarda dolarów w 2022 roku do około 66 miliardów dolarów do 2027 roku.

Należy pamiętać, że cena natywnego tokena jest również powiązana z inflacją i polityką pieniężną. W ubiegłym tygodniu amerykańskie Biuro Statystyki Pracy potwierdziło, że ceny konsumpcyjne spadły w kwietniu do 4,9%, co sugeruje, że Rezerwa Federalna powoli, ale pewnie wygrywa walkę z inflacją.

Zaledwie kilka dni później sam bank centralny zasygnalizował, że teraz prawdopodobnie “zatrzyma się” po kolejnych podwyżkach stóp procentowych na ostatnich dziesięciu spotkaniach.

W miarę jak makro traci tempo, apetyt na ryzyko będzie rósł, a inwestorzy będą nadal dokonywać bardziej agresywnych zakładów, takich jak te na krypto – a Metacade, będąca w swej istocie kryptowalutą, prawdopodobnie na tym skorzysta.

Czy $MCADE to dobra inwestycja?

Warto również zauważyć, że trwający kryzys bankowy, który pochłonął banki takie jak Silicon Valley Bank i First Republic Bank, podważył zaufanie do walut fiducjarnych i był błogosławieństwem w przebraniu dla kryptowalut, co znalazło odzwierciedlenie w około 65% wzroście Bitcoina od początku roku.

Niemniej jednak inwestowanie w kryptowaluty lub tokeny do gier wiąże się ze sporym ryzykiem. Kluczem jest zbudowanie w nich pozycji, gdy ich cena jest niska.

Biorąc pod uwagę, że kurs $MCADE mocno spadł z najwyższego poziomu 0,045 USD 3 maja do 0,018 USD we wtorek – może to być po prostu rozsądna okazja do zakupu Metacade już dziś.