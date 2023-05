Prognoza USD/JPY po danych o PKB Japonii i rosnącym indeksie Topix

Kurs wymiany USD/JPY wzrósł w środę rano, nawet po stosunkowo optymistycznych danych o PKB Japonii. Podskoczył do maksimum 136,52, najwyższego poziomu od 2 maja tego roku. Podobnie kursy GBP/JPY i EUR/JPY wzrosły do odpowiednio 170,22 i 148,38.

Dane o PKB Japonii

Japonia opublikowała dobre dane gospodarcze w środę rano. Według agencji statystycznej gospodarka kraju wzrosła z 0,0% w czwartym kwartale do 0,4% w czwartym kwartale. Wzrost ten był lepszy niż średni szacunek na poziomie 0,1%.

Gospodarka przeszła od skurczu o 0,1% w IV kwartale do rocznego wzrostu o 1,6% w pierwszym kwartale. Ponownie wzrost ten był lepszy od oczekiwanego 0,7%. W raporcie zauważono, że wzrost wynikał głównie z nakładów inwestycyjnych, które w I kwartale wzrosły o 0,9%.

W tym samym okresie wydatki konsumpcyjne wzrosły z 0,2% do 0,6%, czyli więcej niż mediana szacunków wynosząca 0,4%. Wzrost ten został zrównoważony przez spadek o 0,2% ważnego popytu zewnętrznego.

Gospodarka Japonii ma kilka tylnych wiatrów. Po pierwsze, tak jak pisałem w tym artykule we wtorek zagraniczni inwestorzy kupują japońskie akcje, co wyjaśnia, dlaczego Topix osiągnął najwyższy poziom od 33 lat.

Po drugie, spadają koszty energii, a gaz ziemny jest najniższy od 2021 r. Ceny ropy naftowej spadły w ciągu ostatnich kilku miesięcy dwucyfrowo. Jest to godne uwagi, ponieważ Japonia jest uzależniona od importowanej energii.

Ponadto poprawiają się stosunki Japonii z Koreą Południową. Na początku tego tygodnia Samsung ogłosił, że zbuduje fabrykę chipów w Japonii, co jest pozytywnym katalizatorem.

Prognoza USD/JPY

Wykres USD/JPY od TradingView

Wykres 4H pokazuje, że para USD/JPY skoczyła do najwyższego poziomu od 2 maja. W miarę wzrostu para przesunęła się powyżej ważnego punktu oporu na 135,43, najwyższego punktu 10 maja. Przesunęła się powyżej 25-dniowego i 50-dniowe wykładnicze średnie kroczące (EMA).

Para przeskoczyła również powyżej linii trendu wzrostowego pokazanej na niebiesko, podczas gdy MACD przesunął się powyżej punktu neutralnego. Dlatego para USD do JPY prawdopodobnie będzie nadal rosnąć w nadchodzących dniach, ponieważ kupujący celują w kluczowy punkt oporu na poziomie 137,77, najwyższym punkcie w tym miesiącu.

Jeśli tak się stanie, oznacza to również, że EUR/JPY i GBP/JPY będą nadal rosnąć ze względu na ścisłą korelację istniejącą między tymi trzema parami.