Spadek zmienności cen akcji Novavax w związku z zagrożeniami egzystencjalnymi

Cena akcji Novavax ( NASDAQ: NVAX ) spadła w ciągu ostatnich pięciu dni z rzędu, ponieważ obawy o perspektywy firmy pociemniały. Akcje kosztowały 7,65 USD, czyli około 32% poniżej najwyższego poziomu w tym miesiącu, który wyniósł 11,31 USD. W szczytowym momencie akcje NVAX kosztowały 330 USD.

Novavax stoi w obliczu dwóch kluczowych zagrożeń

Novavax był jednym z największych beneficjentów pandemii Covid-19. Przychody firmy skoczyły z ponad 18,7 mln USD w 2019 r. do ponad 475 mln USD w 2020 r. Jej przychody wyniosły ponad 1,9 mld USD w 2022 r.

Jego straty również skoczyły. Strata netto firmy skoczyła z 132 mln USD w 2019 r. do ponad 1,73 mld USD w 2022 r. Wzrost ten nastąpił, gdy firma zwiększyła inwestycje we wdrażanie szczepionki Covid.

Najnowsze wyniki pokazały, że przychody firmy spadły o 88% do 81 milionów USD w pierwszym kwartale jako popyt. Jej strata netto wzrosła do ponad 294 mln USD w porównaniu z ponad 203 mln USD w tym samym kwartale 2022 r.

Novavax ma nadzieję, że jego łączne przychody wyniosą od 1,4 do 1,6 miliarda dolarów. Ma również nadzieję, że przepływy pieniężne w drugim i trzecim kwartale wyniosą około 500 milionów dolarów.

Największym ryzykiem dla Novavax są miliardowe zamówienia od kilku rządów. Rządy mają ponad 2,1 miliarda dolarów zakupów z góry od rządów. Po zakończeniu pandemii Covid-19 i spadku popytu na szczepionki istnieje prawdopodobieństwo, że wiele z tych rządów nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. W oświadczeniu dla FT, dyrektor generalny firmy powiedział :

„A potem nagle powiedzieć:„ Cóż, wydałeś wszystkie swoje pieniądze, zobowiązałeś się chronić naszych obywateli. Teraz uważamy, że nie jest nam to aż tak potrzebne. Przepraszam, nie masz szczęścia. To prawdopodobnie nie jest dobre dla długotrwałych związków i tego typu rzeczy oraz dla zdrowia publicznego,

Innym ryzykiem dla firmy jest to, że nie ma silnej linii szczepionek. Kontrastuje to z firmą taką jak Moderna, która opracowuje kilka szczepionek.

Prognoza cen akcji Novavax

Wykres tygodniowy pokazuje, że cena akcji NVAX spadała przez długi czas i obecnie znajduje się na najniższym poziomie od 2020 r . Średni rzeczywisty zakres (ATR) spadł do najniższego poziomu 2,84, najniższego punktu od maja 2020 r. Jest to jeden z najpopularniejszych wskaźników zmienności.

Akcje Novavax spadły poniżej wszystkich średnich kroczących. W związku z tym akcje mogą nadal spadać, ponieważ sprzedający będą próbować zejść poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 2 USD. Pogląd ten może się zmienić tylko wtedy, gdy firma, której brakuje gotówki, potwierdzi swoje umowy z rządami.