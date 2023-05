Tether przeznaczy 15% swoich zysków na zakup Bitcoina

Najnowsze wiadomości Tether mówią, że firma stojąca za wiodącym stablecoinem na rynku USDT, chce przeznaczyć część swoich zysków na zakup Bitcoina.

„Strategia inwestycyjna ma na celu dalsze wzmocnienie portfela rezerw”, powiedział Tether w komunikacie prasowym opublikowanym w środę. Zgodnie z zapowiedzią zakupy Bitcoinów rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu.

Tether dąży do dywersyfikacji i wzmocnienia swoich rezerw

Rezerwy Tether obejmowały 1,5 miliarda dolarów w BTC od marca tego roku, a nowe zakupy mają na celu wzmocnienie i dywersyfikację tych rezerw. Tether ogłosił w październiku 2022 r., że obniżył do zera papiery komercyjne ze swoich rezerw. Zamiast tego zwiększył inwestycje w amerykańskie bony skarbowe, chcąc zapewnić, że wsparcie USDT w stosunku 1:1 dla USD będzie miało najbezpieczniejsze rezerwy.

Paolo Ardoino, CTO Tether, zauważył w oświadczeniu, że decyzja o zainwestowaniu w BTC zależy od „ siły i potencjału tej kryptowaluty jako aktywa inwestycyjnego”.

Wskazał na odporność Bitcoina i fakt, że „cyfrowe złoto” jest obecnie postrzegane jako długoterminowy magazyn wartości. Poza tym wykazuje znaczny potencjał wzrostu, a podstawowe czynniki, takie jak ograniczona podaż, zdecentralizowany charakter i powszechne przyjęcie, sprawiają, że jest to aktywo inwestycyjne z wyboru dla rosnącej liczby inwestorów instytucjonalnych i detalicznych.

Komentując dalej ruch Tethera w BTC, Ardoino zauważył:

„Nasza inwestycja w Bitcoin to nie tylko sposób na zwiększenie wydajności naszego portfela, ale także sposób na dostosowanie się do przełomowej technologii, która może zmienić sposób, w jaki prowadzimy działalność i żyjemy”.

Mimo że firma przeznaczy do 15% swoich zysków na regularne zakupy BTC, całkowite zasoby Bitcoinów w rezerwach USDT nie wzrosną, aby przekroczyć poduszkę kapitałową emitentów stablecoinów. Tether nie będzie również przechowywać swoich Bitcoinów u żadnego zewnętrznego dostawcy, ale przejąć kontrolę nad swoimi zasobami w ramach filozofii „ Nie twoje klucze, nie twoje bitcoiny”.