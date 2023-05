Prognoza AUD/NZD po danych o zatrudnieniu w Australii i budżecie Nowej Zelandii

Kurs wymiany AUD/NZD spadł do najniższego poziomu 1,0624, najniższego poziomu od 11 maja po ostatnich danych o zatrudnieniu w Australii i PPI w Nowej Zelandii. Spadł o ponad 2,7% poniżej najwyższego poziomu w tym miesiącu.

Numery miejsc pracy w Australii

Najważniejsze wiadomości dotyczące AUD pojawił się w środę, kiedy australijska agencja statystyczna opublikowała najnowsze dane dotyczące wskaźnika cen płac. Raport pokazał, że WPI wzrósł o 0,8% w pierwszym kwartale, poniżej mediany szacunków 0,9%. Wzrost ten przełożył się na wzrost rok do roku o 3,7%.

WPI jest jedną z najważniejszych liczb, na które patrzy Bank Rezerw Australii (RBA) przy podejmowaniu decyzji. Minutes opublikowane wcześniej w tym tygodniu pokazały, że bank uważa, że wzrost płac jest nadal zbyt wysoki. To wyjaśnia, dlaczego zdecydował się podnieść stopy procentowe o 0,25% w tym miesiącu.

Następnie kurs wymiany AUD/NZD zareagował na najnowsze dane o zatrudnieniu w Australii. Według ABS stopa bezrobocia w kraju wzrosła w kwietniu z 3,5% do 3,7%. Ekonomiści spodziewali się, że stopa pozostanie bez zmian.

Współczynnik uczestnictwa wzrósł do 66,7%, ponieważ gospodarka straciła ponad 4,3 tys. miejsc pracy w ciągu miesiąca. Mimo to australijska gospodarka ma się dobrze, a niedobór siły roboczej w wielu branżach nadal występuje.

Drugim katalizatorem dla pary AUD/NZD były najnowsze dane PPI z Nowej Zelandii. Według agencji statystycznej, w I kw. nakłady na indeks cen producentów spadły do 0,2%, podczas gdy produkcja PPI spadła do 0,3%. PPI jest dobrą miarą inflacji.

Nowa Zelandia opublikowała również swój budżet narodowy, który zawierał gorszy niż oczekiwano deficyt budżetowy. Ma nadzieję, że do 2027 r. powróci do nadwyżki budżetowej. Ponadto rząd przewiduje wzrost stopy bezrobocia do 5,3% jeszcze w tym roku.

Prognoza AUD/NZD

Wykres AUD/USD od TradingView

Kurs AUD do NZD od kilku tygodni spada. Na wykresie 4H przesunął się poniżej 50-okresowych wykładniczych średnich kroczących, podczas gdy Indeks Siły Względnej (RSI) oscyluje nieco powyżej poziomu wyprzedania. Co więcej, niesamowity oscylator przesunął się poniżej punktu neutralnego.

Dlatego para AUD/NZD prawdopodobnie będzie nadal spadać, ponieważ sprzedający celują w kolejne kluczowe wsparcie na poziomie 1.1.0590, najniższym punkcie z 5 kwietnia.