ConsenSys oczyszcza powietrze z plotek o podatkach kryptograficznych MetaMask

ConsenSys, firma stojąca za renomowanym portfelem web3 MetaMask, (w poniedziałek) obaliła twierdzenia, że pobiera podatki dla inwestorów kryptograficznych. Wynika to z FUD w mediach społecznościowych i kilku plotek, że MetaMask pobiera podatki od transakcji kryptowalutowych.

Firma potwierdziła, że śledzi tweety z niedokładnymi informacjami na temat jej warunków. ConsenSys wyjaśnił, że MetaMask nie pobiera podatków od użytkowników kryptowalut i nigdy nie wprowadził żadnych zmian, które by im to umożliwiły.

Brak podatków kryptograficznych dla użytkowników MetaMask

Wyjaśnienie pojawia się po zrzutach ekranu warunków świadczenia usługi MetaMask, z sekcją 4.3 stwierdzającą, że platforma może potrącać podatki, gdy jest to konieczne. Zgodnie z oczekiwaniami wywołało to wrzawę w świecie kryptowalut podczas weekendu.

ConsenSys stwierdził, że przywołane warunki nie są nowe i mają zastosowanie do jego produktów podlegających podatkowi od sprzedaży. Wyjaśnił, że wspomniany podatek nie dotyczy MetaMask i produktów niepodlegających podatkowi od sprzedaży. Co więcej, ConsenSys dodał, że pozostaje aktywny w walce z dezinformacją na temat swoich usług i produktów.

Niemniej jednak MetaMask zajmował się wcześniej roszczeniami wynikającymi z warunków ConsenSys. W listopadzie 2022 r. zaktualizowana polityka ConsenSys wskazywała, że Infura, narzędzie do tworzenia aplikacji łączących się z blockchainem Ethereum, może zbierać więcej informacji o użytkownikach, w tym adresy IP i transakcje Ethereum.

Tymczasem wywołało to hańbę w stosunku do tego, co użytkownicy postrzegali jako zdecentralizowany portfel. Oburzenie zmusiło firmę do zmiany warunków prywatności, a dyrektor generalny Joseph Lubin wyjaśnił, że MetaMask wykorzystuje informacje IP wyłącznie do routingu.

Popularność MetaMask sprawiła, że portfel stał się celem ataków phishingowych, hakerów i oszustów. Na przykład firma ConsenSys zwróciła uwagę na naruszenie danych w kwietniu. Atak dotknął prawie 7 tys. użytkowników MetaMask.

Rynek kryptowalut dzisiaj

Dane Invezz.com pokazują rynek kryptowalut w trybie odwrotu, przy czym większość aktywów odzwierciedla niewielkie 24-godzinne spadki. Bitcoin i Ethereum straciły odpowiednio 0,19% i 0,55% w ciągu ostatniego dnia. Bitcoin był sprzedawany po 26 895,29 USD w momencie publikacji, podczas gdy Ethereum przeszło z rąk do rąk po 1 806,17 USD.