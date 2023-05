IOSCO wydaje zalecenia dotyczące globalnej regulacji kryptowalut

IOSCO (Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych) ogłosiła szeroką strategię mającą na celu zapewnienie zrównoważonego krajobrazu regulacyjnego dla aktywów kryptowalutowych i ochrony inwestorów. Inicjatywa ma na celu rozwianie obaw związanych z ochroną konsumentów, wyciągając wnioski z zeszłorocznego upadku FTX.

Press Release: International Organization of Securities Commissions, Press Release: IOSCO Sets the Standard for Global Crypto Regulation, May 23, 2023 https://t.co/uGTTnwl9iX pic.twitter.com/QLqG8yuoAi — Joshua Rosenberg (@_jrosenberg) May 23, 2023

Inkluzywna strategia regulacyjna IOSCO

Zasady IOSCO są odpowiedzią na obawy dotyczące regulacji kryptograficznych. Co więcej, mogą złagodzić obawy, które narosły po spadku giełdowego FTX. Kilka firm kryptowalutowych zamknęło swoje podwoje od czasu klęski FTX, powołując się na presję regulacyjną i kryzys płynności.

Tymczasem podczas wydarzeń społeczność kryptograficzna wzywała do stworzenia kompleksowych ram regulacyjnych dla branży. Pamiętaj, że różne kraje mają różne zasady kryptograficzne, co prowadzi do różnic w traktowaniu.

Jean-Paul Servais, przewodniczący IOSCO, stwierdził, że zalecane standardy będą przełomem, ufając, że poradzą sobie z ryzykiem inwestorów i zapewnią integralność rynku. Proponowany plan działania obejmuje manipulacje na rynku, traktowanie klientów detalicznych, konflikty interesów, regulacje transgraniczne i przechowywanie aktywów kryptograficznych.

Ponadto rozporządzenie określa zasady zapobiegania konfliktom interesów na masową skalę. Czołowa globalna organizacja zrzeszająca międzynarodowe organy nadzorujące papiery wartościowe planuje wydać ostateczne przepisy do końca 2023 roku. Tymczasem 130 krajów członkowskich IOSCO musiałoby szybko zintegrować zasady.

W skład rady wchodzą organy nadzoru papierów wartościowych z różnych krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Dubaju, Chin, Australii, Belgii i Brazylii. Z raportu wynika, że trwają konsultacje, a regulator zasięga opinii publicznej w sprawie rekomendowanych regulacji.

Co więcej, plan wyłania się, gdy UE przygotowuje się do uchwalenia ogromnych regulacji dotyczących rynku do połowy przyszłego roku. Najnowsze zatwierdzenie ustawodawstwa dotyczącego rynku aktywów kryptograficznych stanowi istotny krok w kierunku regulacji włączających.

Eksperci ds. kryptowalut uważają, że posunięcie Unii Europejskiej powinno wywrzeć presję na inne narody, zwłaszcza Stany Zjednoczone, w celu stworzenia ram regulacyjnych dotyczących kryptowalut. Niektórzy ufają, że niepewność stanu Unite może odstraszać dużych inwestorów od uczestnictwa w przestrzeni kryptograficznej. Uważa on, że główni konkurenci, tacy jak Korea Południowa i Zjednoczone Emiraty Arabskie, prawdopodobnie wkrótce wyprzedzą Stany Zjednoczone.