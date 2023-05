Xpeng zatrzasnął się, ponieważ przychody, dostawy, marże, wskazówki chybione

Xpeng (NYSE: XPEV), wiodący chiński pojazd elektryczny spółka opublikowała słabsze od oczekiwań wyniki ze względu na spadek liczby dostaw pojazdów. W rezultacie cena akcji Xpeng spadła o ponad 5% w obrocie przedsesyjnym.

W oświadczeniu Xpeng powiedział, że jego łączna liczba dostaw pojazdów w pierwszym kwartale wyniosła 18 230, znacznie mniej niż 34 561 pojazdów, które sprzedał w tym samym okresie w 2022 r. To także mniej niż 22 204 sprzedanych w czwartym kwartale.

Spadek dostaw nastąpił nawet wtedy, gdy Chiny zakończyły strategię Covid-zero, a firma rozszerzyła swoją fizyczną sieć sprzedaży do 425 sklepów w 145 miastach. Jego sieć ładowania skoczyła do ponad 1000 w pierwszym kwartale.

W rezultacie przychody firmy wyniosły 4,03 miliarda RMB, co odpowiada 0,59 miliarda USD. To o 45% mniej niż w tym samym kwartale ubiegłego roku. Jej marża brutto spadła do 1,7% w I kwartale z 12,2% w I kwartale 2022 r. Strata netto również wzrosła do 2,34 mld RMB.

Wyniki te dostarczają dalszych dowodów na to, że przemysł pojazdów elektrycznych w Chinach zwalnia po latach wzrostu. Inne firmy, takie jak BYD i Nio, również odnotowały ostatnio spowolnienie wzrostu sprzedaży. Tesla , największa firma EV na świecie, również odnotowuje powolny wzrost sprzedaży, co zmusiło ją do obniżenia cen w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Jak pisałem tutaj , wzrost przychodów Xpeng zwalniał w szybszym tempie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W 2022 roku jego przychody wzrosły do ponad 3,8 miliarda dolarów z poprzednich 3,32 miliarda dolarów. W 2021 roku jego przychody wyniosły ponad 803 miliony dolarów.

Kluczowym wyzwaniem dla Xpeng jest to, że jego rynek znajduje się tylko w Chinach i nie ma ekspozycji na wysoce dochodowe kraje, takie jak Stany Zjednoczone i Europa. Rośnie również konkurencja, a liczba firm produkujących pojazdy elektryczne w Chinach rośnie. Szacuje się, że w kraju jest prawie 100 samochodów elektrycznych.