GBP/ZAR: Jak wysoko może osiągnąć funt do randa?

May 25, 2023

na May 25, 2023

Kurs funta do randa poruszał się bokiem przed ważną decyzją południowoafrykańskiego banku centralnego w sprawie stóp procentowych. Para GBP/ZAR wahała się na poziomie 24, kilka punktów poniżej swojego rekordowego poziomu 24,46. W sumie para skoczyła o ponad 27% od najniższego poziomu w 2022 roku.

Decyzja SARB przed nami

Rand południowoafrykański był w tym tygodniu w centrum uwagi, ponieważ inwestorzy skupiają się na kluczowych wydarzeniach z kraju. Opublikowane we wtorek dane pokazały, że główny wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) spadł z 7,1% w marcu do 6,8% w kwietniu. Był to większy spadek niż mediana szacunku wynosząca 7,1%.

Inflacja w RPA również spadła w porównaniu z miesiącem wcześniej. Spadł z 1,0% w marcu do 0,4% w kwietniu. Podobnie inflacja bazowa spadła do odpowiednio 0,5% i 5,3%. Liczby te oznaczają, że inflacja w kraju zmierza we właściwym kierunku.

Taka sama sytuacja miała miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie główna inflacja konsumencka spadła do 8,7% z poprzednich 10,1%. Podstawowy CPI w Wielkiej Brytanii, który nie obejmuje niestabilnych cen żywności i energii, wzrósł do 6,8%, sygnalizując, że Bank Anglii ma więcej do zrobienia w walce z inflacją.

Jak pisałem w tym artykule , kolejnym ważnym katalizatorem dla ZAR będzie zbliżająca się decyzja SARB w sprawie stóp procentowych. Analitycy uważają, że południowoafrykański bank centralny podniesie stopy procentowe o kolejne 0,25% i sprowadzi oficjalną stopę gotówkową do 8%. Następnie zasygnalizuje, że wstrzyma tempo podwyżek w przyszłości, aby dać miejsce na wcześniejsze podwyżki.

Prognoza GBP/ZAR

Wykres GBP/ZAR od TradingView

Kurs wymiany GBP na ZAR przeżywał spektakularne zwyżki w ciągu ostatnich kilku miesięcy, gdy nasiliła się wyprzedaż południowoafrykańskiego randa. W tym tygodniu para zatrzasnęła hamulce, ponieważ inwestorzy czekają na nadchodzącą decyzję w sprawie stawek SARB. Para pozostaje powyżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA), podczas gdy MACD przesunął się powyżej punktu neutralnego.

Dlatego cena GBP/ZAR prawdopodobnie będzie nadal rosnąć, ponieważ kupujący celują w kolejny kluczowy poziom 24,38. Ruch powyżej tego poziomu spowoduje, że para przeskoczy do następnego punktu oporu na poziomie 25. Alternatywnym scenariuszem jest sytuacja, w której para wycofuje się i testuje kluczowe wsparcie na poziomie 23.