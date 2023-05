Ethereum wzmacnia swój deflacyjny charakter – w maju spalono prawie 143 tys. tokenów

May 31, 2023

na May 31, 2023

Ethereum (ETH) nadal umacnia swoją deflacyjną postawę. Dane z ultra.money pokazują, że blockchain spalił w maju ponad 143 000 monet Ether (o wartości około 275 milionów dolarów). Czy Ethereum może być nowym motorem rynku, którego szukają eksperci?

Source – ultrasound-money

Ethereum odnotowało ujemny wzrost podaży o 1,46% w ciągu ostatniego roku. To pokazuje, że druga co do wielkości kryptowaluta jest głęboko w fazie deflacji. Ponadto tracker przewiduje, że sieć spali około 2 441 000 tokenów w 2023 r. – o wartości około 4,5 miliarda dolarów.

Korelacja Ethereum-Bitcoin słabnie

Tymczasem korelacja Ethereum i Bitcoina nadal się pogarsza ze względu na deflacyjny charakter Etheru. Wiodące kryptowaluty odnotowały osłabienie pozytywnej korelacji w 2023 r. Wskazuje to na potencjalną trwałą zmianę rynkową, w której Ethereum i Bitcoin działają bardziej niezależnie ze względu na inną ekonomię podaży i popytu.

Dane CryptoQuant pokazują, że entuzjaści postawili ponad 13% całkowitej podaży Ethereum. To sprawiło, że saldo Ethereum osiągnęło rekordowe minima na giełdach kryptowalut, zgodnie z wiadomościami invezz.com.

Czy Ethereum może być kolejnym motorem rynku kryptowalut?

Ethereum prawdopodobnie zakończy maj na poziomie, spadając o około 0,2% w ciągu ostatnich 30 dni. Ponadto Ether stracił około 7% w stosunku do Bitcoina. Tymczasem Bitcoin odnotuje pierwszy miesiąc strat od grudnia 2022 roku.

Walka kryptowaluty typu bellwether prawdopodobnie wynikała ze zwiększonych szans na utrzymanie przez Rezerwę Federalną wysokich stóp procentowych – wzmocnienie dolara przy jednoczesnym osłabieniu rynku kryptowalut.

Takie zmiany sprawiły, że analitycy rynkowi przewidywali, że rynek potrzebuje nowego impulsu, aby przyspieszyć wzrosty. Ethereum wydaje się pasować do tej pozycji.

Palenie tokenów kryptograficznych sprawia, że zasób jest rzadki, co przekłada się na zmniejszoną podaż. To wyzwala działania cenowe w górę. Niemniej czas wszystko pokaże. Podążanie za najnowszymi wiadomościami o kryptowalutach pozostaje niezbędne do określenia kierunku rynku.

Cena Ethereum

Cena Ethereum prezentowała atrakcyjną akcję w ciągu ostatnich siedmiu dni. Druga co do wielkości moneta cyfrowa zyskała około 2,59% w ciągu poprzedniego tygodnia, przechodząc z rąk do rąk blisko 1 867,13 USD w trakcie pisania tego tekstu. Wydaje się, że altcoin ma wszystko, czego potrzeba, aby odnotować wzrosty cen w nadchodzących sesjach.

Source – invezz.com