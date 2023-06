Prognoza indeksów Nifty 50 i Sensex: jeszcze jedna przeszkoda do pokonania

Indeks Nifty 50 zbliża się do swojego rekordowego poziomu, ponieważ indyjskie akcje, w tym Adani Enterprises, wracają do łask. Indeks, na który składają się czołowe indyjskie spółki typu blue chip, osiągnął cenę 18 560 funtów, czyli kilka punktów poniżej najwyższego w historii poziomu 18 888 funtów. Podobnie indeks Sensex wyniósł 62 637 funtów, czyli nieco poniżej swojego rekordowego poziomu.

Akcje Adani Enterprises zwyżkują

Indeksy Nifty 50 i Sensex radzą sobie dobrze, w czym pomaga Adaani Enterprises. Po spadku do najniższego poziomu 1015 funtów w lutym cena akcji Adani Enterprises wzrosła o ponad 148%. Inne elementy konglomeratu Adaniego, takie jak porty, całkowity gaz i transmisja, odbiły się.

Akcje te radziły sobie ostatnio dobrze, ponieważ śledztwa w sprawie spółki przeprowadzone przez indyjskie organy regulacyjne nie przyniosły żadnych istotnych informacji. W maju organ nadzoru finansowego w tym kraju wykreślił lukę w sondzie dotyczącej powiązań z zagranicą. Dobre wyniki Adani są zgodne z przewidywaniami, które napisałem w tym artykule.

Istnieją inne firmy, które pomogły podnieść w tym roku indeksy Sensex i Nifty. Tata Motors, spółka macierzysta Jaguar Landrover, odnotowała w tym roku wzrost o 38%. Inni producenci samochodów, tacy jak Bajaj Auto, Maruti Suzuki, Mahindra & Mahindra i Eicher, odnotowali w tym roku wzrost o ponad 10%.

W przypadku indeksu Sensex najlepsze wyniki w tym roku osiągnęły ITC, UltraTech Cement, Tech Mahindra, Nestle India i Maruti Suzuki. Wszystkie te akcje wzrosły w tym roku dwucyfrowo.

Istnieją dwa główne powody, dla których indyjskie akcje gwałtownie rosną w tym roku. Po pierwsze, firmy reagują na silną gospodarkę Indii. Z najnowszych danych wynika, że gospodarka w I kwartale wzrosła o 6,1%, a analitycy uważają, że w tym roku wzrośnie o około 6,5%. Ten wzrost sprawi, że stanie się ona najlepiej prosperującą główną gospodarką.

Po drugie, indeksy Nifty 50 i Sensex gwałtownie rosną w synchronizacji z innymi światowymi indeksami, takimi jak Nasdaq 100, Dow Jones i S&P 500.

Prognoza indeksu Nifty 50

Wykres Nifty 50 od TradingView

Indeks Nifty 50 znajdował się w silnym trendzie zwyżkowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Teraz zbliża się do ważnego punktu oporu na poziomie 18 888 ₹, który jest jego rekordowym poziomem. Indeks przeskoczył powyżej 25-dniowych i 50-dniowych wykładniczych średnich kroczących.

Co najważniejsze, wydaje się, że indeks tworzy wzór filiżanki i uchwytu, co zwykle jest oznaką zwyżkowej kontynuacji. Dlatego więcej zysków zostanie potwierdzonych, jeśli cena przekroczy górną część kubka na poziomie 18 888 GBP.

Prognoza indeksu Sensex

Wykres Sensex od TradingView

Historycznie rzecz biorąc, indeks Nifty 50 miał ścisłą korelację z indeksem Sensex. Jak pokazano powyżej, indeks utworzył również coś, co wygląda jak wzór filiżanki i uchwytu. Podobnie pozostaje powyżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących, podczas gdy Relative Strength Index (RSI) zbliża się do wykupionego poziomu 70.

Dlatego więcej zysków zostanie potwierdzonych, jeśli cena pokona kluczową przeszkodę na poziomie 63 601 GBP. Przejście powyżej tego poziomu spowoduje unieważnienie formacji podwójnego szczytu, która również się utworzyła.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI