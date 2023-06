ARK obejmuje więcej akcji Coinbase, gdy ceny spadają po pozwie SEC

Wygląda na to, że Coinbase wygra walkę prawną z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Cathie Wood’s Ark Investment Management kupiła 419 324 akcji Coinbase (NASDAQ: COIN), gdy ceny spadają.

Coinbase obiecał zorganizować zaciekłą walkę dla dobra całej branży kryptograficznej. Jednak jej akcje doznały ciężkiego ciosu po tym, jak spadły o 12,09% w ciągu jednego dnia po ogłoszeniu, że SEC ją pozwała.

Jak wcześniej informowaliśmy tutaj, amerykańska SEC twierdzi, że Coinbase działa jako nielicencjonowany broker, giełda i agent rozliczeniowy.

W tweecie będącym odpowiedzią na pozew SEC, Coinbase wyraźnie stwierdził, że nie może zrozumieć, dlaczego SEC mogła ich ścigać, mimo że została dopuszczona do zostania spółką publiczną w 2021 r. W odpowiedzi Coinbase stwierdza:

„Jeśli chodzi o dzisiejszą skargę SEC przeciwko nam, jesteśmy dumni, że możemy reprezentować branżę w sądzie, aby w końcu uzyskać jasność co do zasad kryptograficznych.

Pamiętaj: 1. SEC dokonała przeglądu naszej działalności i pozwoliła nam stać się spółką publiczną w 2021 r. 2. Nie ma ścieżki „wejdź i zarejestruj się” – próbowaliśmy wielokrotnie – dlatego nie notujemy papierów wartościowych. Odrzucamy zdecydowaną większość zasobów, które sprawdzamy. 3. SEC i CFTC złożyły sprzeczne oświadczenia i nawet nie zgadzają się co do tego, co jest papierem wartościowym, a co towarem. 4. Właśnie dlatego Kongres Stanów Zjednoczonych wprowadza nowe przepisy, aby naprawić sytuację, a reszta świata dąży do wprowadzenia jasnych zasad wspierania tej technologii”.