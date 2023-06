Cena akcji Boohoo: akcje mogą spaść o ~ 15%, jeśli tak się stanie

Cena akcji Boohoo (LON: BOO) znajduje się na ważnym poziomie wsparcia, ponieważ obawy o spółkę nie ustają. Cena akcji w środę wynosiła 38 pensów, kilka punktów powyżej kluczowego punktu wsparcia na poziomie 37,35 pensów, najniższego poziomu od 10 maja. W sumie akcje spadły o ponad 38% od najwyższego poziomu w tym roku.

Obawy o szczątki Boohoo

Boohoo i inne brytyjskie firmy zajmujące się sprzedażą internetową, takie jak Asos i The Hut Group, przeżywają poważny kryzys, ponieważ popyt maleje. Jak napisałem w tym artykule, Asos jest na krawędzi, ponieważ jego akcje spadły o ponad 92% z najwyższego poziomu w historii. Niektórzy dostawcy przestali sprzedawać z firmą, obawiając się strat.

Najnowsze wyniki pokazały, że przychody firmy w ciągu 12 miesięcy do lutego wyniosły 1,78 miliarda funtów, co stanowi 11% w porównaniu z poprzednim okresem. Zysk brutto spadł o 13% do 895 mln GBP, podczas gdy strata za rok skoczyła do ponad 90,7 mln GBP,

Mimo to firma wyraziła optymizm, że jej biznes się poprawia. W oświadczeniu popierającym ten ruch dyrektor generalny firmy, John Lyttle, powiedział :

„Nasza wiara w średnioterminowe perspektywy dla grupy pozostaje niezmieniona, a realizując nasze kluczowe priorytety, widzimy wyraźną ścieżkę do poprawy rentowności i powrotu do dwucyfrowego wzrostu przychodów”.

Boohoo uważa, że jego przychody będą się mieścić w przedziale od stałego do 5% spadku. Widzi również, że jego przychody w pierwszej połowie tego roku podatkowego spadną o od 10% do 15%. Istnieje prawdopodobieństwo, że wyniki spółki będą niższe od tych szacunków.

Po pierwsze, najnowsze dane pokazują, że sprzedaż świąteczna wzrosła najwolniej od siedmiu miesięcy. Sprzedaż w Wielkiej Brytanii wzrosła w maju o 3,9%, poniżej trzymiesięcznej średniej wynoszącej 5,1%. Pozytywną stroną Boohoo jest fakt, że liczba odwiedzających witrynę Boohoo.com wzrosła w maju do 18,3 miliona z 17,7 miliona w poprzednim miesiącu.

Prognoza cen akcji Boohoo

Wykres BOO od TradingView

Cena akcji BOO znajduje się w silnym trendzie spadkowym po tym, jak 31 marca tego roku osiągnęła szczyt na poziomie 60,86 pensów. 25-okresowe i 50-okresowe wykładnicze średnie ruchome (EMA) utworzyły niedźwiedzi wzór krzyżowy. Obecnie znajduje się na kluczowym poziomie wsparcia, gdzie nie udało mu się zejść poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 37,35 pensów, gdzie nie spadł poniżej 10 maja.

Dlatego wybicie poniżej tego poziomu będzie sygnałem, że akcje będą miały niedźwiedzie wybicie do następnego wsparcia na poziomie 32,50 pensów, najniższego punktu w grudniu ubiegłego roku. Cena ta jest o około 15% niższa od obecnego poziomu.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI