Analiza USD/INR: poziomy do obserwowania, gdy RBI pozostawia stopy nienaruszone

Kurs wymiany USD/INR wciąż oscylował blisko najwyższego poziomu w historii po ostatniej decyzji Banku Rezerw Indii (RBI) w sprawie stóp procentowych. Był notowany na poziomie 82,52, kilka punktów poniżej rekordowego poziomu 83,15.

Decyzja o stopie procentowej RBI

Bank Rezerw Indii zakończył w czwartek dwudniowe posiedzenie. W przeciwieństwie do banków centralnych Australii i Kanady bank zdecydował się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie 6,50%. W komunikacie bank stwierdził, że nadal obserwuje trendy inflacyjne. RBI pozostawił również wskaźnik rezerw gotówkowych na poziomie 4,50%.

Ostatnie dane wskazują, że inflacja w kraju spada. Z ankiety przeprowadzonej przez Reuters wynika, że ekonomiści spodziewają się, że inflacja wzrosła w maju br. o 4,42%, co oznacza spadek z 4,70% w poprzednim miesiącu.

Jeśli ten pogląd jest trafny, oznacza to, że inflacja w kraju spadła do najniższego poziomu od 20 miesięcy, sygnalizując, że działania banku przynoszą skutek. Mimo to RBI pozostawił otwarte drzwi do dalszych podwyżek, ponieważ nie oczekuje się, że inflacja wkrótce spadnie poniżej 4%.

Cena USD/INR pozostała niezmieniona, ponieważ działanie RBI było zgodne z oczekiwaniami. Gdyby to zaskoczyło rynek, para wykonałaby kilka znaczących ruchów, jak widzieliśmy w przypadku dolarów kanadyjskich i australijskich.

Analiza techniczna USD/INR

Wykres dzienny pokazuje, że USD/INR był w tym roku stosunkowo stabilny. Różni się to od innych walut rynków wschodzących, takich jak południowoafrykański rand, lira turecka i argentyńskie peso, które spadły w tym roku.

Para znalazła główną barierę na poziomie 83,15, nad którą walczyła od grudnia ubiegłego roku. Co więcej, utworzyła wznoszący się wzór trójkąta pokazany na niebiesko. W analizie działań cenowych ten wzorzec jest zwykle byczym znakiem.

Cena USD do INR przekroczyła 50-dniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA), podczas gdy Awesome Oscillator przesunął się powyżej punktu neutralnego.

Dlatego perspektywa pary jest neutralna, dopóki nie przekroczy górnej bariery na poziomie 83,15. Jeśli tak się stanie, następnym poziomem do obejrzenia będzie 84.

Mimo to istnieje również możliwość, że spadnie, ponieważ 83,15 może być formacją potrójnego wierzchołka. Niedźwiedzi widok zostanie potwierdzony, jeśli spadnie poniżej 82.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI