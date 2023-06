Oparta na blockchainie platforma do tworzenia rynków predykcyjnych Chancer oficjalnie uruchamia 13 czerwca przedsprzedaż tokena $CHANCER. Aby uzyskać przewagę na stale rosnącym rynku zakładów, Chancer chce działać inaczej – umożliwiając tworzenie rynków zakładów peer-to-peer i zarabianie przez użytkowników na różne sposoby.

Chancer i jego wyjątkowa propozycja wartości

“Twoja gra, Twoje zasady, Twoje kursy”. To główny slogan, który przyświeca Chancer, gdy wkracza na niezbadane wody zakładów opartych na blockchainie. Po uruchomieniu, Chancer będzie pierwszą na świecie zdecentralizowaną aplikacją rynków predykcyjnych.

Unikalna propozycja wartości Chancer polega na modelu P2P, który odróżnia go od innych platform bukmacherskich. W tradycyjnym rozumieniu bukmacherzy oferują rynek zakładów i generują kursy z rozgrywek. Obstawiający są zobowiązani do przestrzegania zasad bukmacherów. Jednak w przypadku Chancer użytkownicy mogą tworzyć własne rynki zakładów na dowolne wydarzenie, sytuację, zawody i wiele innych. Możesz obstawić, że zawodnik zmieni klub przed zakończeniem sezonu. Użytkownicy mogą również uczestniczyć w rynkach stworzonych przez innych.

Zasadniczo możesz obstawiać niemal wszystko, co pozwala na większą elastyczność i integrację. Piękno polega na tym, że użytkownik może pozwolić znajomym lub komukolwiek dołączyć do swojego rynku i wziąć udział w zakładzie. Zaletą tego jest to, że zapewnia to dobrą zabawę, a jednocześnie zarabia na pozytywnych prognozach. Użytkownicy mogą również potwierdzać własne kursy i postanowienia, które określają, w jaki sposób zakład zostanie zweryfikowany. $CHANCER będzie tokenem zasilającym platformę Chancer.

Chancer to bezpieczny, otwarty i zdecentralizowany nośnik danych

Chancer to bezpieczny ekosystem blockchain zbudowany na łańcuchu BSC. Ułatwi on bezpieczne transakcje, w połączeniu z niskimi opłatami dla użytkowników. Platforma działa w oparciu o bezpieczny mechanizm konsensusu proof of stake. Żadna osoba nie może przejąć kontroli nad siecią. Odporność na cenzurę sprawia, że Chancer jest bardzo bezpieczną siecią.

Dodatkową cechą bezpieczeństwa Chancer jest funkcjonalność inteligentnych kontraktów. Jego inteligentne kontrakty są dokładnie audytowane i testowane przez CertiK w celu wyeliminowania luk w zabezpieczeniach, które mogłyby zagrozić sieci.

Poza tym, Chancer jest otwartym kodem źródłowym. Każdy może go współtworzyć, przeglądać i proponować zmiany. Ta funkcja sprawia, że Chancer jest zorientowany na społeczność. Użytkownicy mogą również głosować nad zarządzaniem za pomocą kredytów głosowych na platformie. Chancer działa również jako zdecentralizowane rozwiązanie do przechowywania danych. Dane są przechowywane i dostępne w sposób rozproszony, opierając się na decentralizacji platformy.

Czy warto zainwestować w $CHANCER?

Zakłady bukmacherskie to ważna i rozwijająca się branża. Według raportów rynkowych wartość globalnych zakładów sportowych, jednych z najpopularniejszych, wyniesie 83,65 mld USD w 2022 roku. Oczekuje się, że branża wzrośnie o 10,3% w latach 2023-2030. Biorąc pod uwagę ten trend, rozsądne jest oczekiwanie, że nowatorska platforma, taka jak Chancer, stworzy własną niszę.

Inwestowanie w $CHANCER daje inwestorom szansę na zarabianie na wzroście wartości tokenów w miarę zwiększającego się popytu na prognozy rynkowe oparte na blockchainie.

Istnieją inne własne sposoby zarabiania, takie jak wygrane z udanych wyników zakładów, tworzenie rynku i stakowanie natywnego tokena $CHANCER. Funkcja Share2Earn będzie również generować pasywny dochód dla inwestorów za udostępnianie rynku Chancer. Przypadki użycia tokena i zarobki mogą stymulować popyt na $CHANCER i odblokować płynność potrzebną do generowania wykładniczego wzrostu cen.

Jak duże są potencjalne korzyści z przedsprzedaży $CHANCER?

Dla każdego tokena w przedsprzedaży wartość jest zawsze niższa niż po wprowadzeniu na giełdy. Dlatego też projekty z solidnymi propozycjami wartości, takie jak Chancer, mogą być popularnymi okazjami inwestycyjnymi. Takie tokeny wzrosły nawet o czterocyfrowe wartości procentowe po notowaniach na giełdach. Oznacza to, że $CHANCER może wzrosnąć nawet 10-krotnie po wejściu na giełdy począwszy od trzeciego kwartału. Inwestowanie w przedsprzedaż oznacza zakup po niskich cenach, co daje szansę na skorzystanie ze wzrostu cen.