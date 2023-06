S&P 500 wykazuje tendencję spadkową, mimo że Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych pozostawiła swoją główną stopę procentową bez zmian w przedziale od 5,0% do 5,25%.

Akcje spadają, ponieważ bank centralny powiedział, że w tym roku prawdopodobne są jeszcze dwie podwyżki.

To jest rozwijająca się historia. Wróć później po dalsze aktualizacje!

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI