Kurs akcji Nikoli ma wzrosnąć w wyniku FOMO: ryzyko rozwodnienia pozostaje

Cena akcji Nikoli (NASDAQ: NKLA) wzrosła we wtorek o ponad 20%, ponieważ inwestorzy zaczęli przyjmować podejście FOMO. Akcje podskoczyły do maksimum 0,9140 USD, najwyższego poziomu od maja tego roku. W sumie akcje odbiły się o około 50% od najniższego poziomu w tym roku.

Czy NKLA to dobra inwestycja?

Nikola Motors to firma zajmująca się produkcją i sprzedażą dużych samochodów ciężarowych dla firm z branż takich jak dostawy i towary konsumpcyjne. Firma rozpoczęła już sprzedaż swoich pojazdów elektrycznych na baterie. Jednak chociaż ciężarówka odniosła spory sukces, firma zdecydowała się zmienić swój model biznesowy.

W oświadczeniu firma zdecydowała się skupić na ciężarówkach napędzanych wodorem, które mają lepsze parametry niż akumulatorowe. Po pierwsze, mają krótszy czas tankowania w porównaniu do wózków akumulatorowych, których ładowanie zajmuje wiele godzin.

Co więcej, wodór jest wyjątkowo lekki w porównaniu z ciężarówkami akumulatorowymi. W rezultacie ciężarówki napędzane wodorem mogą być wykorzystywane do przewożenia większej ilości ładunków i pokonywania większych odległości. Ciężarówki akumulatorowe, takie jak te wyprodukowane przez Teslę, mogą przewozić tylko lżejsze materiały i produkty.

Wyzwaniem dla Nikoli jest to, że infrastruktura wodorowa ma jeszcze długą drogę do przebycia. W rezultacie firma ma ograniczone szanse na odniesienie sukcesu na arenie międzynarodowej, co wyjaśnia, dlaczego koncentruje się na rynku północnoamerykańskim. Niedawno sprzedała swój europejski biznes firmie Iveco.

Nikola to spalarnia gotówki

Innym wyzwaniem dla akcji Nikola jest to, że firma jest spalarnią gotówki. W ostatnim kwartale przychody firmy wyniosły 11,1 mln USD, podczas gdy koszt uzyskania przychodu wyniósł ponad 44 mln USD. W sumie Nikola miał stratę netto w wysokości ponad 169 milionów dolarów. Strata netto firmy w ciągu ostatnich dziesięciu kwartałów wyniosła prawie 2 miliardy dolarów.

Bilans Nikoli też jest w kiepskim stanie. W ostatnim kwartale firma miała ponad 136 milionów dolarów. Chociaż jest to duża liczba, była mniejsza niż 236 mln USD w kwartale grudniowym i 319 mln USD w poprzednim kwartale.

Dlatego ten trend oznacza, że Nikola będzie potrzebowała dodatkowego kapitału, nawet jeśli będzie dążyć do zwiększenia produkcji. Jak widzieliśmy w przypadku innych pojazdów elektrycznych firm takich jak Rivian i Lucid, zwiększenie produkcji może być kosztowną rzeczą. Wyemitowane akcje Nikoli wzrosły do ponad 475 milionów z 60 milionów w 2018 roku.

Nikola ma nadzieję, że do 2025 roku osiągnie rentowność EBITDA. Aby to osiągnąć, firma będzie musiała pozyskać dodatkowy kapitał, co doprowadzi do większego rozwodnienia.

Prognoza kursu akcji Nikoli

Wykres Nikola od TradingView

W moim ostatnim artykule na temat Nikoli ostrzegałem, że krótka pozycja w akcjach NKLA jest niezwykle ryzykowna. Argument ten był słuszny, ponieważ od tego czasu akcje wzrosły. Na wykresie dziennym widzimy, że akcje znalazły mocne dno na poziomie 0,5420 USD. Próbuje przekroczyć 50-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA).

Uważam, że akcje Nikola Motors pozostaną pod presją w dłuższej perspektywie. Jednak w krótkim okresie FOMO może wejść i popchnąć akcje do następnego kluczowego punktu oporu na poziomie 2,02 USD, najniższego punktu w grudniu ubiegłego roku.