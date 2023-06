Breaking: EBC podnosi stopy procentowe w miarę trwania walki inflacyjnej

Europejski Bank Centralny (EBC) dokonał w czwartek kolejnej podwyżki stóp procentowych, kontynuując walkę z inflacją. W oświadczeniu bank kierowany przez Christine Lagarde zdecydował się podnieść główną stopę procentową o 0,25% do 4,0%, najwyższego poziomu od ponad dekady.

EBC zdecydował również o podwyższeniu stopy depozytowej w banku centralnym o 0,25% do 3,50% oraz stopy lombardowej do 4,25%. Po raz pierwszy od 2006 r. podwyższył stawki w ostatnich ośmiu spotkaniach z rzędu. Podwyżka była zgodna z oczekiwaniami większości analityków, o czym pisaliśmy tutaj.

Podnosząc stopy procentowe, EBC odszedł od Rezerwy Federalnej, która zdecydowała się w środę pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Wcześniej zwiększał stawki na dziesięciu kolejnych spotkaniach.

Podwyżka stóp EBC nastąpiła w czasie, gdy inflacja w bloku nieznacznie spada. Dane opublikowane w tym tygodniu pokazały, że inflacja w Hiszpanii spadła do 3,1%, co oznacza, że zbliża się do celu EBC, który wynosi 2,0%. W Niemczech inflacja spadła do 6,1%, mimo że kraj pogrążył się w technicznej recesji.

Dane Eurostatu pokazały, że inflacja w strefie euro spadła do ok. 6%. Mimo to inflacja pozostaje powyżej celu 2% wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny. Dlatego EBC zasugerował, że będzie kontynuował podwyżki, nawet jeśli kilka krajów w regionie pogrąży się w recesji.

Analitycy uważają, że EBC podniesie stopy procentowe jeszcze co najmniej dwa razy w tym roku, a następnie uderzy w strategiczną pauzę. Pauza pomoże bankowi ocenić wpływ ostatnich podwyżek stóp. Para EUR/USD lekko wzrosła po decyzji EBC. Oscylował na poziomie 1,0820, na którym znajdował się w ciągu ostatnich kilku dni. Rentowność euro-bundu spadła nieznacznie do 0,38%, podczas gdy rentowność niemieckiego bunda wzrosła do 2,62%. Europejskie indeksy, takie jak niemiecki DAX i francuski CAC 40, oscylują blisko swoich historycznych maksimów.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI