Cena akcji Luckin Coffee: stosunek ryzyka do zysku korzystny w formie klina

Kurs akcji Luckin Coffee był w tym roku znacznie słabszy, mimo że firma wprowadza zmiany. Spadł o ponad 33% w stosunku do najwyższego poziomu w tym roku, co oznacza, że znajduje się w fazie bessy. W sumie akcje straciły w tym roku około 15% swojej wartości, podczas gdy Starbucks stracił mniej niż 1%.

Czy to dobry zapas do odwrócenia?

Luckin Coffee to szybko rozwijająca się chińska firma, która chce stać się głównym konkurentem Starbucks. Ma ponad 9351 sklepów w Chinach, podczas gdy Starbucks ma ponad 6000 sklepów w tym kraju. Większość z tych sklepów to sklepy samoobsługowe, a 3041 jest w spółkach.

Najnowsze wyniki pokazały, że Luckin Coffee obsłużyła w pierwszym kwartale ponad 29,5 miliona klientów, co oznacza wzrost o 84% rok do roku. Oczekiwano tego wzrostu, ponieważ większość Chin była zablokowana w tym samym okresie w 2022 r. Jej przychody wzrosły o 84% do ponad 4,4 miliarda RMB.

Akcje Luckin Coffee nadal osiągają gorsze wyniki z powodu skandalu księgowego, który zmusił ją do zapłacenia SEC 180 milionów dolarów. Firma została oskarżona o fałszowanie swoich przychodów i zysków w celu podwyższenia ceny akcji. Zrobił to, wykorzystując podmioty powiązane do tworzenia fałszywych transakcji, które odnotował w swoich księgach. W rezultacie wielu dużych inwestorów zdecydowało się unikać spółki.

Jednocześnie niepokój budzą napięcia między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Chociaż napięcia te ostatnio opadły, wielu inwestorów instytucjonalnych trzymało się z dala od chińskich firm w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Mimo to uważam, że Luckin Coffee ma dobre wskaźniki stosunku ryzyka do zysku, czemu sprzyja silny wzrost. Może rosnąć, aby rzucić wyzwanie Starbucks zarówno lokalnie, jak i międzynarodowo. Jednocześnie spółka mogłaby skorzystać na spadających cenach kawy, aby zwiększyć swoje marże. Ceny kawy spadły o ponad 17% od najwyższego poziomu w tym roku.

Prognoza cen akcji Luckin Coffee

Wykres Luckin od TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji Luckin Coffee znajdowała się w trendzie spadkowym po tym, jak na początku tego roku osiągnęła szczyt na poziomie 32,28 USD. Ma nawet uformować krzyż śmierci, co ma miejsce, gdy 50-dniowe i 200-dniowe średnie kroczące przecinają się.

Z pozytywnej strony, akcje znalazły wsparcie na poziomie 50% zniesienia Fibonacciego. Utworzył również opadający wzór klina, który jest zwykle znakiem byczym. Dlatego uważam, że wskaźniki ryzyka i zysku są na tym etapie korzystne. Poza tym, akcje utworzyły nawet formację break and retest.