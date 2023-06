Prognoza NZD/USD w miarę wzrostu eksportu z Nowej Zelandii i wzrostu importu

Para NZD/USD dryfowała w górę po stosunkowo mocnych danych handlowych z Nowej Zelandii. Wzrósł do maksimum na poziomie 0,6218, kilka punktów powyżej najniższego poziomu z tego tygodnia na poziomie 0,6135. W sumie kiwi podskoczyło o ponad 3,67% od najniższego poziomu w czerwcu.

Ożywienie handlu w Nowej Zelandii

Copy link to section

Gospodarka Nowej Zelandii nie ma się dobrze. Dane opublikowane w zeszłym tygodniu pokazały, że kraj pogrążył się w recesji w pierwszym kwartale po tym, jak RBNZ podniósł stopy procentowe do najwyższego poziomu od 14 lat. Gospodarka skurczyła się w I kwartale o 0,1% po spadku o 0,7% w poprzednim kwartale.

Opublikowane w czwartek dane ekonomiczne pokazały, że handel krajowy poprawił się w maju. Eksport wzrósł z 6,61 mld USD w kwietniu do 6,99 mld USD w maju. Podobnie import skoczył z 6,37 mld USD do 6,99 mld USD. Oznacza to, że nadwyżka handlowa kraju zmniejszyła się z 236 mln USD do 4 mln USD.

Bank Rezerw Nowej Zelandii był jednym z najbardziej jastrzębich banków centralnych na świecie. Podniósł stopy procentowe z 0% podczas pandemii do około 5,50% w celu walki z inflacją. Najnowsze dane pokazały, że inflacja w Nowej Zelandii wzrosła w I kwartale o 6,7% po wzroście o 7,2% w poprzednim kwartale.

Kolejne ważne wiadomości z rynku forex do obejrzenia będzie oświadczenie Jerome’a Powella, przewodniczącego Rezerwy Federalnej, który będzie zeznawał w Kongresie. W swoim pierwszym dniu zeznań Powell powtórzył, że walka z inflacją nie została jeszcze wygrana. Oczekuje on, że bank prawdopodobnie dokona jeszcze co najmniej dwóch podwyżek stóp.

Para NZD/USD będzie również reagować na nadchodzące dane dotyczące sprzedaży istniejących domów w USA. Ekonomiści spodziewają się, że sprzedaż w maju nieznacznie spadła.

Analiza techniczna NZD/USD

Copy link to section

Wykres NZD/USD od TradingView

Wykres 4H pokazuje, że para NZD do USD przeskoczyła numery handlowe w Nowej Zelandii. Pozostaje nieco powyżej 25-okresowych i 50-okresowych średnich kroczących. Para przeskoczyła również powyżej poziomu 50% zniesienia Fibonacciego. Jest również nieco powyżej wskaźnika chmury Ichimoku.

W związku z tym para prawdopodobnie będzie nadal rosnąć, ponieważ kupujący celują w kolejny kluczowy punkt oporu na poziomie 0,6247, najwyższym punkcie w tym miesiącu. Jeśli tak się stanie, byki będą musiały zmusić go do przekroczenia tego poziomu, aby uniknąć formacji podwójnego wierzchołka. Podwójny szczyt jest zwykle sygnałem spadkowym.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI