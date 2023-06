Analiza indeksu Nifty 50, gdy cena akcji Adani ponownie spada

Indeks Nifty 50 cofnął się w piątek, gdy inwestorzy zastanawiali się nad protokołami Reserve Bank of India (RBI). Indeks spadł do najniższego poziomu 18 715 GBP, czyli o kilka punktów poniżej najwyższego poziomu od początku roku, który wyniósł 18 888 GBP. Mimo spadku indeks pozostaje około 11% powyżej najniższego poziomu w tym roku.

Indyjskie akcje w odwrocie

RBI, podobnie jak inne globalne banki centralne, zaczął zachowywać ostrożność, wstrzymując stopy procentowe. W swojej ostatniej decyzji RBI drugi miesiąc z rzędu postanowił pozostawić stopy procentowe bez zmian. Powoływał się na fakt, że inflacja i wzrost gospodarczy spowalniają.

Istnieją jednak oznaki podziału wśród decydentów RBI. Niektórzy członkowie uważają, że konieczne jest dalsze zacieśnienie, podczas gdy inni uważają, że dalsze podwyżki doprowadzą do wolniejszego ożywienia gospodarczego. W oświadczeniu członek komitetu powiedział, że polityka pieniężna jest „niebezpiecznie blisko poziomów, przy których może wyrządzić szkody gospodarce”. Inny członek powiedział:

„Zaangażowanie w taki system (celowanie w inflację) polega jedynie na dostosowaniu nominalnej stopy repo do oczekiwanej inflacji. Nie wymaga utrzymywania wyższej nominalnej stopy repo przez dłuższy czas”.

Większość wyborców Nifty 50 była w piątek na minusie. Cena akcji Adani Enterprises spadła o ponad 6,58% po tym, jak amerykańskie organy nadzoru zaczęły przyglądać się spółce. Dochodzenie prowadzi Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz biuro prokuratora w Nowym Jorku. Wyjaśnia to również, dlaczego akcje Adani Ports & SEZ również spadły o ponad 4%.

Innymi firmami, które osiągnęły gorsze wyniki w indeksie, były Bharat Petroleum, Hindalco Industries, Tata Motors, HDFC Life i Titan Companies. Akcje indyjskich banków, takich jak Axis Bank, SBI i ICICI Bank, również mocno spadły w piątek.

Straty te zostały zrekompensowane przez wzrost liczby składników Nifty 50. IndusInd Bank, Bharti Airtel, Asian Paints i HDFC Bank wzrosły o około 1%.

Prognoza indeksu Nifty 50

Sprytny wykres TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że indeks Nifty znajdował się w silnym trendzie zwyżkowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Stawiała czoła pewnym przeciwnościom po uderzeniu w ważny punkt oporu na poziomie 18 888 ₹, najwyższym punkcie 30 listopada.

Jest to ważna cena, ponieważ indeks utworzył unikalny wzór. Niektórzy analitycy uważają, że ta formacja to podwójny szczyt, co jest znakiem niedźwiedzi. Inni postrzegają to jako wzór filiżanki i uchwytu, który jest wskaźnikiem kontynuacji.

Dlatego, jak pisałem tutaj , indeks Nifty 50 musi przekroczyć ten poziom, aby potwierdzić zwyżkowy trend. Jeśli tak się stanie, kolejnym psychologicznym poziomem do obserwowania będzie 19 000 INR.

