Cena Near Protocol skacze do najwyższego poziomu od trzech tygodni po partnerstwie z Alibaba

Aby przyspieszyć rozwój Web3 w Azji i na Bliskim Wschodzie, Fundacja NEAR, organizacja non-profit odpowiedzialna za rozwój ekosystemu protokołu NEAR, nawiązała współpracę z Alibaba Cloud, działem obliczeniowym i pamięci masowej chińskiego giganta technologicznego Alibaba Group. Holding Ltd (NYSE: BABA).

Partnerstwo zapewnia Fundacji NEAR dostęp do ekosystemu programistów Alibaba Cloud w całej Azji i na Bliskim Wschodzie w celu zachęcenia większej liczby programistów do budowania na protokole NEAR. Infrastruktura „plug-and-play” jako usługa świadczona przez Alibaba Cloud umożliwi programistom uruchomienie nowych walidatorów NEAR.

Wywołania procedur (RPC) dla programistów Near Protocol

Copy link to section

Zgodnie z komunikatem prasowym Fundacja NEAR i Alibaba Cloud zapewnią zdalne wywołania procedur (RPC) jako usługę dla programistów i użytkowników w ramach ekosystemu NEAR. Użytkownicy będą mogli odczytywać dane z łańcuchów bloków i wysyłać transakcje do różnych sieci za pomocą RPC, rodzaju serwera komputerowego.

Dodatkowo oba (Alibaba Cloud i Near Protocol) zapewnią programistom wielołańcuchowy indeksujący interfejs programowania aplikacji (API) do wyszukiwania danych.

Użytkownicy Near Protocol będą mogli również korzystać z systemu operacyjnego NEAR Blockchain (BOS) podczas korzystania z infrastruktury Alibaba Cloud.

Partnerstwo ma miejsce kilka dni po tym, jak Alibaba zatrudnił nowego prezesa o imieniu Joseph Tsai, który był aktywnym inwestorem Web3 i podpisał wiele umów z firmami związanymi z kryptowalutami.

BLISKO cena

Copy link to section

Cena NEAR, rodzimego tokena Near Protocol, zareagowała bardzo pozytywnie na nowe partnerstwo. Token jest teraz notowany tam, gdzie był notowany 5 czerwca 2023 r., co jest ogromnym krokiem w kierunku jego odzyskania po trzech kolejnych dniach spadków.

Chociaż wzrost był dość nagły, zwyżkowy impet jest nadal silny i mogliśmy zobaczyć, jak cena idzie w górę, szczególnie ze względu na obecne bycze nastroje na rynku kryptograficznym

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI