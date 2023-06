Prognoza cen akcji SNDL, Tilray: wykres gęstnieje dla zapasów konopi indyjskich

Zapasy konopi indyjskich są w tarapatach, ponieważ inwestorzy kwestionują ryzyko związane z kontynuacją działalności. Większość z nich spadła w tym roku dwucyfrowo, ponieważ rośnie ryzyko ich bankructwa. Cena akcji SNDL (NASDAQ: SNDL) spadła o ponad 38% w 2023 r., podczas gdy akcje Tilray (NASDAQ: TLRY) spadły o ponad 41%. W tym samym okresie indeks Nasdaq 100 wzrósł dwucyfrowo.

TLRY i SNDL to spalarnie gotówki

Większość firm zajmujących się konopiami indyjskimi w ciągu ostatnich kilku lat paliło pieniądze. Tilray Brands, jeden z największych graczy w branży, zanotował stratę netto w wysokości ponad 1,78 miliarda dolarów w ciągu ostatnich czterech kwartałów. Wcześniej stracił ponad 434 miliony dolarów w swoim ostatnim roku finansowym. Straty te powiększyły się mimo dalszego wzrostu przychodów firmy.

W ostatnim kwartale Tilray powiedział, że jego przychody nieznacznie wzrosły do 154,2 miliona dolarów, podczas gdy jego dochód brutto skoczył do 11,7 miliona dolarów. Firma ma nadzieję, że przepływy pieniężne w tym roku staną się dodatnie, o czym pisaliśmy tutaj. Całkowita kapitalizacja rynkowa Tilray Brand spadła z ponad 9 miliardów dolarów w 2021 roku do nieco ponad 1 miliarda dolarów obecnie.

W międzyczasie SNDL również odnotował spadek całkowitej kapitalizacji rynkowej z ponad 4 miliardów dolarów do około 325 milionów dolarów. Z jej danych finansowych wynika, że przychody firmy wzrosły z ponad 49 mln dolarów w 2019 roku do 663 mln dolarów w TTM. Chociaż jest to imponujący wzrost, w tym okresie wzrosły również straty. Strata netto wzrosła do 273 mln USD w TTM.

Rezerwy gotówkowe SNDL kurczą się. Ostatni raport wykazał, że miał ponad 182 miliony dolarów w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych, co stanowi spadek z 510 milionów dolarów w 2021 roku. W przeciwieństwie do innych akcji spółek konopnych, SNDL nie ma żadnego zadłużenia.

Wyzwaniem dla hodowców TLRY i SNDL jest to, że popyt wydaje się rosnąć wolniej niż oczekiwano. W tym samym czasie federalne ustawodawstwo dotyczące marihuany w USA spotkało się z oporem wśród Republikanów, wywołując niepewność.

Prognoza cen akcji Tilray

Wykres dzienny pokazuje, że cena akcji TLRY od jakiegoś czasu znajduje się w silnym trendzie spadkowym. Niedawno przekroczył ważny poziom wsparcia na poziomie 2,58 USD, najniższy punkt we wrześniu ubiegłego roku. Akcje pozostają poniżej wszystkich średnich kroczących, podczas gdy dzienny wolumen się cofnął. Nie udało się wypełnić luki spadkowej, która nastąpiła w marcu po słabych wynikach.

Dlatego cena akcji Tilray będzie nadal spadać, ponieważ cel sprzedających spadnie poniżej 1 USD w nadchodzących miesiącach.

Analiza cen akcji SNDL

Cena akcji SNDL od jakiegoś czasu spada. To załamanie doprowadziło do niższych wolumenów, ponieważ wielu inwestorów konopnych porzuciło statek. Akcje spadły poniżej 25-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących oraz kluczowego wsparcia na poziomie 1,29 USD. Perspektywy są zatem słabe, ponieważ utrzymują się obawy o branżę.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI