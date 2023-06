Zaledwie dwa tygodnie od rozpoczęcia przedsprzedaży w celu wprowadzenia na rynek aplikacji do prognozowania rynków opartej na technologii blockchain, Chancer zebrał od inwestorów 399,277 USD. Token, który kosztuje 0,01 USD BUSD, przyciągnął popyt dzięki nowatorskiemu modelowi biznesowemu skoncentrowanemu na zakładach peer-to-peer (P2P). Ponieważ cena ma wzrosnąć do 0,011 USD BUSD w następnej fazie przedsprzedaży, inwestorzy widzą ogromną szansę na wczesne wejście przed potencjalnie wybuchowym skokiem. Czy jednak warto zainwestować w $CHANCER?

Bitcoinowy ETF zwiększa szaleńczy popyt na kryptowaluty

Podczas gdy szybka przedsprzedaż Chancera jest świadectwem jego solidnego ekosystemu, sentyment może również emanować z reszty rynku. Bitcoin próbuje pokonać barierę 30,000 USD, podczas gdy Ethereum powraca do poziomu 1,900 USD. Dwie wiodące kryptowaluty są często uważane za wyznaczniki tempa i wskaźniki dla reszty sektora.

Mówiąc dokładniej, trendy cenowe BTC odzwierciedlają oczekiwania, że SEC ulegnie presji i zgodzi się na spotowy ETF na Bitcoina. Fidelity jest najnowszym, który wyraził chęć złożenia swojego wniosku, podczas gdy BlackRock wcześniej wykonał ten ruch.

Obecne trendy cenowe BTC nie wskazują na przyszłe wyniki, biorąc pod uwagę niepewność rynkową, która nie została jeszcze wyjaśniona. Sugeruje to jednak, że inwestorzy nie zrezygnowali jeszcze z kryptowalut. W szczególności koncentrują się na tokenach z potencjałem do wykonania dużych ruchów na rynku, zwłaszcza tych, które są obecnie uruchamiane. $CHANCER może skorzystać na tym sentymencie.

Dlaczego Chancer rewolucjonizuje świat zakładów

Pomyśl tylko o tym; jeśli bierzesz udział w zakładach, jesteś ograniczony do tego, co zapewnił bukmacher i musisz grać według jego kursów i zasad. Chancer to zmienia. Zamiast uczestniczyć w rynku zakładów stworzonym przez bukmacherów, możesz stworzyć własny rynek P2P i obstawiać za jego pośrednictwem.

Następnie możesz zaprosić rówieśników na swój rynek zakładów lub dołączyć do ich rynku, gdzie możesz przewidywać i wygrywać nagrody. Ekscytujące w Chancer jest to, że inwestorzy mogą obstawiać prawie wszystko pod słońcem za pośrednictwem zdecentralizowanej platformy.

Czy Chancer jest platformą hazardową lub inwestycyjną?

Chociaż Chancer zawiera elementy zakładów, nie jest platformą hazardową. Jest to platforma dla inwestorów do angażowania się w rynki predykcyjne P2P i zdobywania nagród oraz pasywnego dochodu. Możliwość tworzenia wielu rynków na żywo, które są zgodne z zainteresowaniami użytkownika, sprawia, że Chancer jest idealną platformą inwestycyjną.

Oprócz zarobków związanych z zakładami, inwestorzy mogą stakować $CHANCER w celu uzyskania pasywnego dochodu. Stakowane tokeny zwiększają płynność na platformie, umożliwiając inwestorom wchodzenie i wychodzenie z pozycji handlowych.

Istnieją nagrody za tworzenie rynków Chancer, zachęcające inwestorów do dalszego budowania platformy. Inwestorzy zarabiają również, dzieląc się Chancer z innymi za pośrednictwem funkcji Share2Earn.

Czy Chancer może wzrosnąć o 1000% w 2023 roku?

Zakłady bukmacherskie to wielka branża, a rosnące wykorzystanie technologii przenosi ją na nowy poziom. Chancer wchodzi do sektora, ale robi to inaczej niż jego rywale. W związku z tym potencjał platformy i jej natywnego tokena jest ogromny.

Wzrost o 1000% w 2023 roku może być nieco ambitniejszy, choć może zostać osiągnięty w zależności od popytu po notowaniu na Uniswap w trzecim kwartale. Dwukrotny wzrost ceny byłby realistyczną prognozą na 2023 rok. Nie ma jednak ograniczeń dla $CHANCER w przyszłości, ponieważ konkurencyjne tokeny z łatwością wzrosły o podobne wartości. W związku z tym 10-krotny wzrost ceny jest realistyczny w 2024 roku.

Czy to właściwy czas na zainwestowanie w $CHANCER?

$CHANCER znajduje się na pierwszym etapie przedsprzedaży, a jego cena jest na najniższym poziomie. Oznacza to, że zakup teraz może być najlepszą szansą na wykorzystanie potencjalnych wzrostów cen przed kolejnymi fazami przedsprzedaży lub notowaniem tokena na giełdach.