USD/SEK tworzy rosnący trójkąt wśród jastrzębich Fed, Riksbank

Kurs USD/SEK poruszał się w bok po jastrzębich nastrojach Rezerwy Federalnej i Riksbanku. Cena pary wynosiła 10,80, co było znacznie powyżej najniższego poziomu z tego miesiąca wynoszącego 10,56. W sumie kurs pozostaje kilka punktów poniżej najwyższego poziomu w tym roku.

Jastrzębi Fed i Riksbank

Jerome Powell brzmiał niezwykle jastrzębio, gdy przemawiał na szczycie EBC w Portugalii. Powtórzył, że bank rozważa kolejne podwyżki stóp procentowych w nadchodzących miesiącach. W swoim oświadczeniu powiedział, że inflacja, zwłaszcza bazowa, nadal jest lepka.

Jego opinię wspierają mocne dane gospodarcze z USA. We wtorek dane pokazały, że zaufanie konsumentów w kraju wzrosło w lipcu. Konsumenci patrzą optymistycznie na gospodarkę, ponieważ spada stopa bezrobocia i inflacja.

Dodatkowe dane pokazały, że sektor mieszkaniowy kraju ma się dobrze. Indeks cen domów wzrósł w kwietniu. Co więcej, liczba rozpoczętych budów, pozwoleń na budowę, sprzedaży nowych i istniejących domów nadal dawała dobre wyniki. W związku z tym Fedowi udaje się mieć miękkie lądowanie.

W międzyczasie Riksbank postanowił ponownie podnieść stopy procentowe, ponieważ walka z inflacją trwała. Bank podniósł stopy o 0,25% do 3,75%. Dało to również do zrozumienia, że bank dokona co najmniej jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych w tym roku.

Najnowsze dane pokazały, że inflacja w Szwecji wyniosła w maju 6,7%, czyli powyżej celu banku, który wynosi 2,0%. Dodano oświadczenie:

„Słaba korona również przyczynia się do utrzymywania inflacji na wysokim poziomie i istnieje ryzyko, że wpływ korony na wzrost cen będzie większy w obecnej sytuacji wysokiej inflacji”.

W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych szwajcarska gospodarka przeżywa poważne zawirowania. Inflacja nie spada wystarczająco szybko, podczas gdy rynek mieszkaniowy się załamuje.

Analiza techniczna USD/SEK

Wykres 4H pokazuje, że kurs wymiany USD do SEK znajdował się w trendzie zwyżkowym w ciągu ostatnich kilku dni. Pozostał powyżej linii trendu wzrostowego zaznaczonej na czarno. Para utworzyła coś, co wygląda jak rosnący wzór trójkąta.

Cena USD/SEK przekroczyła 25-okresową i 50-okresową średnią ruchomą. Przeskoczył również powyżej 23,6% poziomu zniesienia Fibonacciego. W związku z tym para prawdopodobnie będzie nadal rosnąć, ponieważ kupujący celują w kolejny poziom oporu na poziomie 10,94, najwyższym punkcie 7 czerwca.

