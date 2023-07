Bloomberg: Indyjski bank HDFC jest obecnie czwartym co do wielkości bankiem na świecie

Indyjski krajobraz bankowy przeszedł tektoniczną zmianę wraz z kultową firmą Housing Development Finance Corporation (HDFC) Ltd, która przeprowadziła odwrotną fuzję z HDFC Bank od 1 lipca 2023 r.

Transakcja została uzgodniona w kwietniu 2022 r. z bankiem HDFC gotowym do przejęcia kontroli nad jego spółką matką w

… Transakcja na wszystkie akcje o wartości 40 miliardów dolarów.

Jeśli chodzi o rynek akcji, obrót nowo powstałego podmiotu został zamknięty dla pracowników, dyrektorów i ich bliskich do dnia 13 lipca 2023 r., podczas którego nastąpią nowe przydziały akcji.

Kluczowe punkty

Oto niektóre z kluczowych cech nowo połączonego banku HDFC.

Czwarty co do wielkości bank na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej

Bloomberg zauważył, że w USD podmiot byłby wyceniany na 172 miliardy dolarów, co plasuje go na pozycji czwartego co do wielkości banku na świecie, za JPMorgan Chase & Co., Industrial and Commercial Bank of China Ltd. i Bank of America.

Source: Bloomberg

Według Mint, czołowej anglojęzycznej gazety, łączna kapitalizacja rynkowa banku HDFC sprawiłaby, że stałby się on drugą najcenniejszą firmą w Indiach.

Największa waga na indyjskiej giełdzie

Z HDFC Bank stanowiącym 9,2% NSE Nifty i HDFC o wadze około 6,2%, nowo powstały podmiot będzie miał prawie 15,4% udziału w indeksie, wypierając Mukesh Ambani’s Reliance Industries jako najlepsze akcje z 10,4%.

Ponadto w wyniku fuzji spółki markowe, takie jak HDFC Securities, HDFC AMC i HDFC Life Insurance, weszłyby pod parasol HDFC Bank.

Utorowałoby to drogę HDFC Bank do stania się globalnym konglomeratem usług finansowych oferującym swoim klientom szereg usług.

Struktura akcjonariatu

Mennica zauważa, że

…HDFC Bank będzie w całości własnością akcjonariuszy publicznych, a obecni akcjonariusze HDFC Ltd będą posiadać 41 procent HDFC Bank.

Akcjonariusze HDFC otrzymają 42 akcje HDFC Bank na każde 25 posiadanych przez nich akcji, co odpowiada współczynnikowi fuzji 1,68.

Rozszerzanie zasięgu

Połączony bank może pochwalić się łączną siłą roboczą 177 000 pracowników, 8300 oddziałami zagranicznymi i bazą klientów liczącą ponad 120 milionów.

HDFC Bank ma na celu wzrost o 18%-20%, biorąc pod uwagę solidny wzrost zysków i planuje rozbudowę swoich oddziałów o 100% w nadchodzących latach.

Ponadto, ponieważ 70% klientów korzysta z produktów takich jak kredyty hipoteczne, ale nie ma konta bankowego u pożyczkodawcy, planowana jest pomoc w założeniu dla nich nowych rachunków oszczędnościowych.

Suresh Ganapathy, szef badań usług finansowych w Indiach w Macquarie, został zacytowany w artykule Bloomberga:

Na całym świecie jest bardzo niewiele banków, które przy tej skali i rozmiarze mogą nadal aspirować do podwojenia w ciągu czterech lat… (pozostaną) potężną instytucją.

D-SIB

Reserve Bank of India wyznaczył HDFC Bank jako jeden z krajowych banków o znaczeniu systemowym (D-SIB) w marcu 2017 r.

Source: Bloomberg

Od 30 czerwca na arenie światowej dolary wieczyste HDFC Bank osiągnęły znacznie lepsze wyniki niż indeks obligacji kokosowych globalnych banków Bloomberga, przy czym te pierwsze powróciły w tym roku o 3,1%, podczas gdy drugie straciły 3,5%.

