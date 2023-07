Uruchomienie Chancer w ramach przedsprzedaży spotkało się z entuzjazmem inwestorów. Zaledwie miesiąc od uruchomienia przedsprzedaży Chancer, inwestorzy zgarnęli tokeny o wartości ponad 615,560 USD. Zainteresowanie tokenem Chancer (CHANCER) było co najmniej spodziewane, biorąc pod uwagę popularność zakładów bukmacherskich. Jednak w przypadku Chancer obietnicą jest nadanie zakładom nowego wymiaru poprzez technologię blockchain. Spowodowało to, że inwestorzy zaczęli szybko gromadzić CHANCER, zanim jego cena wzrośnie w kolejnych fazach przedsprzedaży oraz po wejściu na giełdy kryptowalut.

Chancer wprowadzi nową erę zakładów bukmacherskich

Chancer to oparta na technologii blockchain aplikacja typu peer-to-peer (P2P) do tworzenia rynków predykcyjnych. Platforma pozwala użytkownikom tworzyć rynki zakładów na dowolne wydarzenie i zapraszać innych do obstawiania.

Dla przykładu, gracz przewiduje, że kandydat X wygra wybory i chce postawić na to zakład. Następnie tworzy się niestandardowy rynek zakładów P2P i zaprasza znajomych do obstawiania wyników. Podobnie inwestorzy mogą dołączyć do rynków predykcyjnych utworzonych przez innych.

Dzięki możliwości tworzenia niestandardowych rynków zakładów, Chancer zapewnia inwestorom elastyczność w zakresie tego, co mogą oni obstawiać, w przeciwieństwie do tradycyjnych rynków predykcyjnych. Ponadto, inwestorzy mogą tworzyć własne kursy i zasady dla rynku zakładów bez ograniczeń ze strony bukmacherów.

Czy CHANCER to dobra inwestycja?

Wystarczy pomyśleć o jakiejkolwiek formie zakładów, która występuje na całym świecie. Prawda jest taka, że zakłady bukmacherskie są dość popularne i stanowią jeden z najszybciej rozwijających się sektorów. Globalny rynek zakładów sportowych, najbardziej popularny, został wyceniony na 81,03 miliarda dolarów w 2022 roku. Oczekuje się, że do 2030 roku wartość ta wzrośnie do 167,50 mld USD. Oznacza to, że projekt taki jak Chancer, który daje światu zakładów nową propozycję wartości, ma szansę na rozwój i duże zyski dla inwestorów.

Chancer nie jest jednak przeznaczony wyłącznie do obstawiania. Jest to raczej inwestycja, oferująca inwestorom różne sposoby zarabiania. Zakłady i wygrane z trafnych prognoz to tylko niektóre ze sposobów, w jakie CHANCER dostarcza inwestorom korzyści. Pozwalając użytkownikom obstawiać niemal wszystko, Chancer otwiera możliwości dla inwestorów, którzy mogliby być odcięci od tradycyjnych rynków zakładów.

Korzystając z platformy Chancer, inwestorzy mogą również obstawiać natywny token w celu uzyskania pasywnego dochodu lub generować nagrody za tworzenie rynku na swoich rynkach P2P. Istnieją możliwości udostępniania platformy i zarabiania CHANCER dzięki funkcji Share2Earn. Szeroki zakres przypadków użycia i potencjał zarobkowy sprawiają, że Chancer jest realną okazją inwestycyjną.

Czy token CHANCER osiągnie 0,1 BUSD do 2024 roku?

Obecna cena CHANCER wynosi 0,01 BUSD na pierwszym etapie przedsprzedaży. Oczekuje się, że cena wzrośnie w kolejnych przedsprzedażach, a następna cena wyniesie 0,011 BUSD.

Aby CHANCER osiągnął wartość 0,1 BUSD, jego cena musi wzrosnąć o 1000% w stosunku do obecnej ceny. Takie wzrosty cen są obserwowane, gdy tokeny są notowane na giełdach. Dzieje się tak, gdy popyt gwałtownie zwyżkuje, ponieważ token odblokowuje płynność od szerszej puli inwestorów.

Według mapy drogowej projektu Chancer, notowania tokena rozpoczną się w trzecim kwartale 2023 roku, kiedy to token zadebiutuje na Uniswap. Od tego momentu inwestorzy mogą zacząć obserwować znaczące wzrosty cen, co oznacza, że token ma szansę osiągnąć 0,1 BUSD w 2024 roku. Jednak w przypadku prognoz opartych na ostrożności, 0,1 BUSD może być zbyt ambitne, ponieważ token musi być notowany na większej liczbie giełd, aby odnotować ogromny wzrost wartości.

Czy to właściwy moment na zakup CHANCER?

Cena CHANCER jest nadal niska, ponieważ token jest w przedsprzedaży. Zanim token zakończy przedsprzedaż, jego wartość się zwiększy. Oczekuje się dalszych jego wzrostów, gdy token pojawi się na głównych giełdach. Zakup CHANCER teraz może być dobrą okazją do nabycia tokena po niskiej wycenie i wczesnego uzyskania dostępu do platformy zakładów P2P.