Analiza EUR/GBP jako wzór podwójnego dna powoli się formuje

Kurs euro do funta (EUR/GBP) kontynuował we wtorek trend spadkowy. Para spadła do najniższego poziomu 0,8550, kilka punktów poniżej szczytu z zeszłego miesiąca, który wynosił 0,8656. Spadł on o ponad 4,8% od najwyższego poziomu w tym roku.

Rynek pracy w Wielkiej Brytanii jest nadal silny

Copy link to section

Para EUR/GBP znajdowała się w silnym trendzie spadkowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy, podczas gdy kurs GBP/USD skoczył do najwyższego poziomu od 15 miesięcy. Najnowsze wiadomości dotyczące GBP to najnowsze dane dotyczące miejsc pracy w Wielkiej Brytanii.

Dane ekonomiczne opublikowane przez Urząd Statystyk Narodowych (ONS) pokazały, że gospodarka dodała ponad 102 tys. w ciągu trzech miesięcy do maja. Wzrost ten był o kilka punktów niższy od mediany szacunku wynoszącej 125 tys.

W maju dynamika płac nadal rosła. Średnie zarobki bez premii wzrosły o 7,3%, czyli więcej niż mediana szacunku wynosząca 7,1%. Średnie zarobki plus premia wzrosły o 6,9%, czyli powyżej mediany szacunku wynoszącej 6,8%. Stopa bezrobocia wyniosła 4%.

Liczby te oznaczają, że brytyjski rynek pracy jest silny, a wiele firm ma trudności ze znalezieniem pracowników. Jednocześnie kraj przeżywa poważny kryzys związany z kosztami życia, a inflacja wynosi 8,7%.

Dlatego ekonomiści spodziewają się, że Bank Anglii (BoE) będzie kontynuował podwyżki stóp procentowych. Większość z nich widzi podwyższenie stawek o 0,25% do 5,0%.

Inną ważną wiadomością dotyczącą pary EUR/GBP we wtorek były najnowsze dane o inflacji w Niemczech. Według agencji statystycznej główny wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w czerwcu o 0,3% po spadku o -0,1% w maju. Inflacja wzrosła o 6,4% rok do roku.

Analiza techniczna EUR/GBP

Copy link to section

Wykres EURGBP od TradingView

Cena EUR do GBP znajdowała się w spadkowym trendzie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Po osiągnięciu szczytu na poziomie 0,8656 w czerwcu, para wycofała się do najniższego poziomu 0,8520 w zeszłym tygodniu. Para spadła poniżej 25-okresowych i 50-okresowych średnich kroczących. Spadł poniżej wskaźnika Chmury Ichimoku.

Tymczasem wskaźnik MACD dryfował w górę. Obecnie tworzy formację podwójnego dna, której linia dekoltu znajduje się przy 0,8656. Dlatego więcej spadków zostanie potwierdzonych, jeśli cena zejdzie poniżej wsparcia na 0,8520. Spadek poniżej tego wsparcia otworzy możliwość jego zejścia poniżej 0,8500.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.