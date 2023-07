Kurs akcji Airbnb: złoty krzyż tworzy się, gdy osoby poufne wyrzucają akcje

Kurs akcji Airbnb (NASDAQ: ABNB) odnotował w tym roku silny powrót, ponieważ zapotrzebowanie na podróże nadal rosło. Akcje podskoczyły do maksimum 140 dolarów, najwyższego poziomu od 16 lutego. Skoczyli o ponad 67% od najniższego poziomu w 2023 roku.

Insiderzy Airbnb sprzedają

Airbnb ma się dobrze, inwestorzy dopingują trwające ożywienie branży turystycznej. Większość analityków uważa, że podróże w tym roku będą znacznie wyższe niż w zeszłym roku. A wraz ze spadkiem inflacji istnieje prawdopodobieństwo, że więcej osób będzie podróżować zarówno w celach wypoczynkowych, jak i biznesowych.

Tendencja ta została potwierdzona przez ostatnie wyniki finansowe Airbnb. W ostatnim kwartale przychody firmy wzrosły o ponad 20% do 1,8 miliarda dolarów. Zgodnie z oczekiwaniami, przychody w I kwartale były o kilka punktów niższe od 1,9 mld USD w IV kwartale.

Airbnb stał się również bardziej dochodową firmą. Jej dochód netto w pierwszym kwartale wyniósł 117 mln USD, w porównaniu ze stratą ponad 19 mln USD w tym samym kwartale 2022 r.

Analitycy są optymistami, że wzrost przychodów Airbnb utrzyma się w następnej dekadzie. Oczekuje się, że w tym roku jego przychody wyniosą 9,48 miliarda dolarów. W 2029 roku przekroczy 20 miliardów dolarów.

Oczekuje się również, że Airbnb będzie wysoce rentowny. Oczekuje się, że jej zysk na akcję wzrośnie w tym roku do 3,45 USD i osiągnie 10,42 USD w 2030 r. Dlatego, chociaż Airbnb jest znacznie przewartościowany, analitycy uważają, że wzrost firmy to uzasadnia.

Jednak w magazynie jest czerwona flaga. Spojrzenie na transakcje wewnętrzne pokazuje, że wielu liderów w firmie sprzedaje swoje akcje. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ci wtajemniczeni sprzedali akcje o wartości ponad 741 milionów dolarów. 9 insiderów sprzedało swoje udziały i żaden ich nie kupił.

Insiderzy nadal posiadają około 30% akcji firmy, czyli znacznie więcej niż inne firmy technologiczne, takie jak Tesla i Meta.

Poufne transakcje Airbnb

Prognoza cen akcji Airbnb

Wykres ABNB od TradingView

ABNB ma bardzo pozytywne dane techniczne. Na wykresie dziennym akcje przesunęły się powyżej ważnego punktu oporu na poziomie 129,15 USD, najwyższego poziomu z 9 maja. Przesunął się nad górną część narzędzia Andrews Pitchfork. Również cena akcji ABNB wzrosła powyżej 38,2% poziomu zniesienia Fibonacciego.

Akcje utworzyły złoty krzyż, co ma miejsce, gdy 50-dniowe i 200-dniowe średnie kroczące tworzą uparty crossover. Dlatego perspektywy dla akcji są nadal bycze, a następny poziom do obserwowania to 144,13 USD, najwyższy punkt 17 lutego. Ruch powyżej tego poziomu spowoduje skok do następnego kluczowego poziomu na poziomie 150 USD.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.