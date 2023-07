Prognoza cen akcji Cava: Bój się, gdy wszyscy są chciwi

Cena akcji Cava (NYSE: CAVA) spadła w ciągu ostatnich kilku dni do parabolicznego wzrostu popytu na akcje. Akcje osiągnęły rekordowy poziom 52 USD, który był znacznie wyższy niż najniższy poziom IPO na poziomie 22 USD. To sprawia, że jest to jedna z najlepiej radzących sobie akcji w USA w ciągu ostatnich 30 dni.

Czy te zyski mogą się utrzymać?

Copy link to section

Cava Group to szybko rozwijająca się śródziemnomorska firma fast-casual, która prowadzi setki sklepów w kraju. Roczne przychody firmy wzrosły z 45,4 mln USD w 2016 r. do ponad 564,1 mln USD w 2022 r.

A analitycy spodziewają się, że przychody firmy wzrosną do ponad 1 miliarda dolarów w ciągu najbliższych kilku lat. Kapitalizacja rynkowa Grupy Cava wzrosła do ponad 5,6 miliarda dolarów. Ten rajd ma miejsce, gdy inwestorzy porównują wzrost firmy do wzrostu Chipotle Mexican Grill (CMG), firmy wycenianej obecnie na ponad 60 miliardów dolarów.

Wciąż jednak istnieją obawy co do obecnego wzrostu kursu akcji CAVA. Patrząc na setki IPO w przeszłości, uważam, że ten rajd ma miejsce z powodu strachu przed przegapieniem (FOMO).

FOMO ma miejsce, gdy wielu inwestorów, w tym instytucjonalnych, kupuje akcje, gdy ich cena rośnie. Widzieliśmy, jak FOMO zdarzało się wiele razy, w tym podczas szaleństwa na rynku memów na początku 2021 roku.

Wydarzenia FOMO nie kończą się dobrze. Bed Bath & Beyond już zbankrutowało, a firmy takie jak ContextLogic, Sundial Growers i akcje AMC spadły. W związku z tym podejrzewam, że w najbliższych tygodniach wraz ze spadkiem impetu, akcje będą się cofać.

Analitycy również zaczęli pokrywać akcje byczym tonem. Analitycy Williama Blaira rozpoczęli swoją relację od oceny lepszych wyników. Inni analitycy z Piper Sandler, Baird, Morgan Stanley, Stifel i Jefferies również podnieśli cenę akcji, przy czym średnia cena docelowa wynosi 45 USD.

Prognoza cen akcji CAVA

Copy link to section

Wykres CAVA od TradingView

Wykres godzinowy pokazuje, że cena akcji Grupy Cava znajdowała się w silnym trendzie wzrostowym w ciągu ostatnich kilku dni. Przeniósł się z poziomu IPO 22 USD do ponad 52 USD. Po drodze akcje przesunęły się powyżej ważnego punktu oporu na poziomie 47,86 USD, najwyższego wahania z 27 czerwca.

Dlatego, zgodnie z powyższym ostrzeżeniem, podejrzewam, że akcje spadną w nadchodzących tygodniach, gdy zwyżkowy impet osłabnie. Jeśli tak się stanie, akcje prawdopodobnie spadną i przesuną się do poziomu wsparcia na poziomie 45 USD.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.