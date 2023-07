Inwestycje związane z Bitcoinem przewyższają Bitcoin, ale pozostają gorszymi alternatywami

Bitcoin eksplodował w mainstreamowej świadomości w ciągu ostatnich kilku lat. Mimo to dla wielu instytucji i innych graczy finansowych bezpośrednie posiadanie aktywów może być trudne, głównie ze względów regulacyjnych i zgodności.

Zmieni się to z czasem i jest jednym z powodów, dla których jest tyle wrzawy wokół aplikacji spot ETF, które do tej pory były wielokrotnie odrzucane przez SEC. Podczas gdy bezpośredni zakup Bitcoina i angażowanie się w bezpieczną samoopiekę nie jest dla niektórych możliwy, istnieją inne sposoby, dzięki którym można uzyskać kontakt z Bitcoinem.

Co ciekawe, w tym roku wiele z tych mediów przewyższyło Bitcoina. Nie oznacza to jednak, że inwestowanie w nie nie jest błędem, jeśli możliwy jest również zakup samego aktywa.

Opakowania bitcoinów przewyższają aktywa bazowe w tym roku

Niektóre z najpopularniejszych inwestycji związanych z Bitcoinem przedstawiono na poniższym wykresie. Ponieważ Bitcoin powrócił w tym roku na poziomie 81%, osiągnął lepsze wyniki niż wszystkie cztery alternatywy.

Lub, aby przedstawić obok siebie zwroty od początku roku:

Należy również zauważyć, że pominęliśmy ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), który SEC zatwierdził w październiku 2021 r. BITO zyskuje ekspozycję na Bitcoin poprzez kontrakty futures na Bitcoin, przy czym regulator wskazuje, że wierzy, że produkty oparte na kontraktach futures zapewniają lepszą ochronę inwestorów.

Jednak futures ETF cierpią z powodu konieczności rolowania kontraktów futures, co oznacza, że występuje więcej błędów śledzenia. Oprócz opłat doprowadziło to do tego, że BITO osiągnął gorsze wyniki od Bitcoina o blisko 3% w pierwszej połowie tego roku. Jeśli krzywa contango stanie się bardziej stroma w przyszłości, ta rozbieżność może również wzrosnąć.

Krótko mówiąc, nie ma absolutnie żadnego powodu, aby posiadać BITO, jeśli można posiadać Bitcoin, chyba że nieco niższe zwroty (które mogą się sumować na dłuższą metę!) to za pośrednictwem własnego rachunku maklerskiego.

Niemniej jednak istnieją znacznie gorsze opcje niż BITO. Pomimo lepszych wyników w tym roku, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) jest jednym z nich. Jest to raczej trust niż ETF, co oznacza, że inwestorzy nie mogą wykupić bazowego Bitcoina, co powoduje, że trust handluje z dyskontem lub premią w stosunku do NAV.

Kiedy ten fundusz został uruchomiony, początkowo był notowany z premią, ale to się zmieniło, gdy w Internecie pojawiły się konkurencyjne opcje, a popyt na GBTC spadł. Zniżka spadła do 50% w następstwie upadku FTX w listopadzie, ponieważ pojawiły się również pytania dotyczące jej spółki macierzystej Digital Currency Group, która jest również spółką macierzystą platformy kryptograficznej Genesis, która ogłosiła upadłość po tym, jak została złapana w burzy Bankmana-Frieda.

Od tego czasu zniżka zmniejszyła się do 25%, ponieważ rośnie nadzieja, że powiernictwo będzie bardziej prawdopodobne, że zostanie przekształcone w ETF, po mnóstwie wniosków złożonych w SEC w ciągu ostatniego miesiąca. Konwersja na ETF powinna zlikwidować większość rabatu.

Pomimo odnowionej nadziei na konwersję, fundusz okazał się katastrofą dla wszystkich inwestorów. Zniżka w wysokości 25% to ogromna przepaść – zwłaszcza biorąc pod uwagę, że aktywa bazowe, Bitcoin, wciąż są o 55% poniżej swojego szczytu z listopada 2021 r., co dodatkowo znieważa obrażenia. Funduszowi grozi nawet pozew ze strony niektórych inwestorów, którzy twierdzą, że błędnie przedstawili prawdopodobieństwo przekształcenia go w ETF.

Firmy MicroStrategy i wydobywające bitcoiny

Co ciekawe, jeśli przeanalizujemy korelację najlepszych inwestycji związanych z Bitcoinem z Bitcoinem do tej pory w tym roku, MicroStrategy osiąga niewiarygodnie wysoki poziom 0,86.

Firma posiada obecnie ponad 152 333 bitcoinów, co odpowiada 1 na 128 bitcoinów znajdujących się obecnie w obiegu, czyli 0,78%. Zasadniczo jest to zatem teraz spółka holdingowa Bitcoin, której gigantyczny zapas pomaga wyjaśnić jej silną korelację.

Prawdę mówiąc, trudno jest również argumentować za MicroStrategy zamiast Bitcoin. Nie tylko są tu inne czynniki (pozostaje firmą technologiczną!), Ale religijne tyrady Michaela Saylora z pogranicza nie są dokładnie tym, co chciałbyś widzieć jako akcjonariusz. Nawet jeśli chodzi o fanów Bitcoina, niewielu zgodziło się z jego radą zastawienia domu pod hipotekę, aby kupić Bitcoina (w tamtym czasie cena wynosiła 50 000 $, więc mam nadzieję, że niewielu słuchało). Nie jest do końca jasne, jaka jest długoterminowa wizja, poza zwykłym trzymaniem Bitcoina.

Najlepiej działającym aktywem w tym roku był Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI), który zyskał 267% w porównaniu do 81% Bitcoina. Jest to zgodne z tym, czego byśmy się spodziewali, ponieważ akcje wydobywcze wykazywały znacznie większą zmienność niż Bitcoin. Krótko mówiąc, jeśli Bitcoin rośnie, akcje wydobywcze rosną bardziej, a jeśli Bitcoin spada, akcje wydobywcze spadają bardziej.

W zeszłym roku górnicy zostali całkowicie zmiażdżeni. Ich upadek został zaostrzony przez odmowę zarabiania na bitcoinach, które zarabiają za sprawdzanie poprawności każdego bloku transakcji. Na następnym wykresie widzimy, że ich rezerwy wyrażone w bitcoinach były stosunkowo stabilne przez cały okres hossy, jednak gwałtownie wzrosły w dolarach, gdy cena bitcoina eksplodowała. Pokazuje, że nie wykorzystali wzrostu cen, sprzedając swoje rezerwy, a zamiast tego trzymali swoje Bitcoiny.

Chociaż można przyklasnąć wyrokowi skazującemu, zwiększyło to ich ekspozycję na cenę, a tym samym zwiększyło ryzyko tych firm. Bardziej złą wiadomością jest stale rosnący współczynnik haszowania – chociaż świetnie wpływa na bezpieczeństwo Bitcoina i długoterminową kondycję sieci, oznacza to, że górnicy wymagają większych ilości energii, aby otrzymać ten sam przychód (dostosowanie trudności automatycznie dostosowuje się, aby zapewnić bloki są nadal wydobywane w określonych odstępach czasu wynoszących około dziesięciu minut). Ponieważ ostatni rok przyniósł również ostry kryzys energetyczny, cena energii elektrycznej podskoczyła, co oznacza, że górnicy zostali dotknięci dwukrotnie mocniej – spadającymi przychodami po stronie Bitcoin i rosnącymi kosztami po stronie energetycznej.

W związku z tym ryzyko związane z akcjami wydobywczymi Bitcoin jest podwyższone i stanowią one inną okazję inwestycyjną niż Bitcoin, nawet jeśli zawsze będą powiązane z losem tego ostatniego.

To prowadzi nas do Coinbase, finału inwestycji. Będąc giełdą kryptograficzną w USA, Coinbase została w tym roku uwikłana w represje regulacyjne. Mimo to odnotował imponujące zyski dla inwestorów, które w tym roku wzrosły o 186%. Ale przy korelacji wynoszącej zaledwie 0,59 w tym samym przedziale czasowym wyraźnie nie jest to dobry substytut Bitcoina. Nie tylko to, ale nawet po wzroście w tym roku, Coinbase jest nadal prawie trzy czwarte poniżej ceny IPO. Po pozwie złożonym przez SEC w zeszłym miesiącu, czekają nas wzburzone wody.

Kuszące jest również zastanowienie się, co spot ETF zrobiłby dla Coinbase. Chociaż niezaprzeczalnie pozytywne dla całej branży, a co za tym idzie dla Coinbase, czy istnienie spotowego funduszu ETF odciągnęłoby niektórych użytkowników od giełd? Jeśli klimat regulacyjny wokół Coinbase jest nadal mglisty, kiedy ten ETF zostanie ostatecznie zatwierdzony, być może warto to rozważyć. Tak czy inaczej, Coinbase jest oczywiście silnie skorelowana z ceną Bitcoina, ale jest to firma sama w sobie, a zatem osobna inwestycja.

Podsumowując, nie ma jeszcze nic, co naprawdę replikuje Bitcoin. Podczas gdy Coinbase i MicroStrategy są odrębnymi spółkami i wiele z nich inwestuje w nie z powodów innych niż po prostu Bitcoin, tak jak ma to miejsce w przypadku akcji wydobywczych, obecność Grayscale Trust i ETF futures BITO podkreśla, dlaczego istnieje zapotrzebowanie na spot ETF.

ETF kontraktów terminowych BITO jest najbliższy replikacji zwrotów z Bitcoina, ale jego słabe wyniki są nadal godne uwagi. Nieuniknione jest, że nadejdzie dzień zatwierdzonego spot ETF, a wtedy takie słabe wyniki powinny (w większości) zniknąć. Ale na razie, jeśli ktoś chce zyskać ekspozycję na Bitcoin i ma możliwość bezpośredniego dostępu do niego, nic nie przebije rzeczywistości.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.