USD/ARS: 2 powody, dla których gwałtowny spadek argentyńskiego peso może chwilę wytchnienia

Peso argentyńskie gwałtownie spadało w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ utrzymywały się obawy o niespokojną gospodarkę. Kurs wymiany USD/ARS wzrósł do rekordowego poziomu 270, co oznacza, że peso stało się prawie bezwartościowe. Rzeczywiście, czarnorynkowy kurs wymiany wzrósł do prawie 500.

Umowa Argentyny z MFW

Peso argentyńskie może odetchnąć w najbliższych dniach z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, kraj prowadzi rozmowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) w sprawie pakietu ratunkowego. W niedzielę MFW poinformował, że w najbliższych dniach dojdzie do zmiany porozumienia.

MFW przeprowadza przegląd finansowania w wysokości 44 miliardów dolarów z Argentyną. Fundusze te zapewnią krajowi koło ratunkowe w czasie, gdy przechodzi trudny okres. Po pierwsze, kraj stanął w obliczu jednej z najgorszych susz od lat, która spowodowała eksport o wartości ponad 20 miliardów dolarów.

Susza zmusiła rząd argentyński do zwrócenia się w stronę importu produktów rolnych, co jest rzadkim posunięciem, ponieważ jest to jeden z największych koszyków chleba na świecie.

W związku z tym umowa z MFW przyniesie ulgę spadającemu argentyńskiemu peso. Głównym wyzwaniem jest to, że Argentyna musi pozyskać około 2,6 miliarda dolarów przed końcem tego miesiąca na płatności dla MFW. Nie wiadomo, w jaki sposób pozyska środki.

Argentyńska bonanza energetyczna

Kolejną ważną wiadomością, która mogłaby wesprzeć argentyńskie peso, jest sektor energetyczny. Argentyna będzie miała energetyczną bonanzę po ukończeniu budowy nowego rurociągu. Kraj ma skorzystać z nowego gazociągu z Patagonii, drugiego co do wielkości złoża gazu łupkowego na świecie.

Rurociąg pomoże Argentynie stać się eksporterem energii netto po raz pierwszy od 13 lat. Jej rząd ma nadzieję, że do 2030 roku nadwyżka energii sięgnie ponad 18 miliardów dolarów. W najbliższym czasie gazociąg pomoże rządowi zmniejszyć wydatki na import. Rząd spodziewa się zaoszczędzić 1,7 miliarda dolarów w tym roku i 4 miliardy dolarów w 2024 roku.

Wyzwaniem dla Argentyny jest jednak gwałtowny spadek cen gazu ziemnego w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Dodatkowa produkcja z Argentyny może obniżyć ceny na dłużej. Również trwające kontrole walutowe mogą utrudniać inwestycje w Argentynie.

Niektóre z innych planowanych inwestycji to rurociąg Nestor Kirchner do San Jeronimo i odwrócenie przepływu w północnej Argentynie. Ten ostatni rurociąg został zbudowany w celu dostarczania gazu ziemnego z Boliwii.

Podejrzewam, że para USD/ARS będzie miała krótką korektę, jeśli Argentyna osiągnie porozumienie z MFW. Widzieliśmy podobny ruch z rupią pakistańską, kiedy kraj osiągnął porozumienie z MFW.

