Bitcoin i Ether rozbieżne pośród burzy regulacyjnej i rynku po fuzji

Teraz, dziesięć miesięcy po fuzji we wrześniu, Ethereum przedstawia bardzo interesujące studium przypadku. Jego skład zmienił się całkowicie, gdy przeszedł z konsensusu opartego na dowodzie pracy na dowód stawki. Ostatnio możemy zaobserwować oznaki, że ta zmiana wpływa na handel Etherem na rynku, a także niektóre inne czynniki, którym się zajmiemy.

Po pierwsze, korelacja Etheru z Bitcoinem spadła do najniższego poziomu od 2021 roku, nie licząc krótkiego spadku we wrześniu, kiedy rozpoczęło się połączenie. Chociaż korelacja nadal pozostaje bardzo wysoka i wynosi 0,72 (przy użyciu 60-dniowej metryki Pearsona), zauważalna jest tendencja spadkowa w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Oczywiście ten okres zbiega się z przyspieszeniem agresywnego łamania przepisów w USA, co jest prawdopodobną przyczyną tego spadku korelacji. Wydaje się, że Bitcoin tworzy własną niszę w krajobrazie regulacyjnym kryptografii, być może nie tak dotkniętym wrogim nastawieniem amerykańskich prawodawców, jak Ether.

W pewnym sensie otrzymaliśmy informacje z SEC, że właściwie wszystko inne niż Bitcoin jest zabezpieczeniem. I w pewnym sensie powiedzieliśmy sobie, że to nie jest nasze rozumienie prawa CEO Coinbase, Brian Armstrong

W rzeczywistości prowadzi nas do sedna tego, do czego dążą Bitcoin i Ethereum – oraz tego, co zdaniem rynku robią lub zrobią w przyszłości. W przypadku Bitcoina jego wielką wizją jest zdobycie tytułu renomowanego magazynu wartości, aktywa pieniężnego poza kontrolą rządów i scentralizowanych instytucji. Lub „cyfrowe złoto”, jak mówi popularny przydomek.

Aby osiągnąć ten cel, dokonał kompromisów. Bezpieczeństwo i decentralizacja są najważniejsze, ale wiąże się to z wadą polegającą na tym, że nie są tak elastyczne lub być może tak złożone jak inne łańcuchy bloków. Co dla celu Bitcoina nie stanowi problemu. Z drugiej strony, Ethereum przeszło na proof-of-stake i oddaliło się od Bitcoina, ponieważ nigdy nie będzie (lub nie chce być) czymś w rodzaju cyfrowego złota. Ma różne cele.

Celem Ethereum jest bycie podstawową warstwą zdecentralizowanej gospodarki. Osobiście dużą częścią tego celu jest dla mnie tokenizacja aktywów. Obecnie Ethereum – i ogólnie DeFi – nie są przydatne do większości zadań w świecie rzeczywistym. Jeśli lub kiedy aktywa zostaną tokenizowane i będą zbywalne w łańcuchu, to się zmieni. Wymaga to jednak regulacji, aby otworzyć ją dla mas i ułatwić ten ruch w łańcuchu.

Bitcoin różni się tutaj tym, że nie jest aż tak zależny od regulacji, aby osiągnąć swój cel. W okrężny sposób może to również przyczynić się do spadku korelacji w ostatnich miesiącach, ponieważ SEC zacieśnia kontrolę nad sektorem.

Ponadto na poniższym wykresie możemy zobaczyć, że nie tylko korelacja spadła, ale Ether osiągnął gorsze wyniki niż Bitcoin od czasu fuzji.

Jest to godne uwagi, ponieważ od czasu fuzji we wrześniu ceny kryptowalut gwałtownie wzrosły. W poprzednich cyklach, po początkowym skoku Bitcoina, altcoiny mają tendencję do drukowania większych zysków niż Bitcoin, gdy rynek pompuje. Być może, jeśli rajd się utrzyma, sytuacja się powtórzy, ale ceny rosną już od ośmiu miesięcy, podczas gdy ETH/BTC spada.

To prawdopodobnie mówi więcej o tym, jak Bitcoin wyrzeźbił swoją własną niszę, jak omówiono wcześniej, niż konkretnie o Ether. Jeśli ocenimy dominację Bitcoina (stosunek kapitalizacji rynkowej Bitcoina do kapitalizacji sektora kryptowalut), widzimy, że od tego samego czasu stale rośnie, od około 40% w czasie fuzji do ponad 50% obecnie.

W miarę dojrzewania rynku kryptograficznego mogliśmy zaobserwować, że korelacja Etheru z Bitcoinem nadal spada. Dzisiaj tak duża część rynku to czysta spekulacja, pomagająca utrzymać te aktywa na smyczy, jak w przypadku wszystkich kryptowalut – w większości można opisać akcję cenową większości altcoinów jako lewarowane zakłady na Bitcoin.

Jednak ponieważ Bitcoin dąży do tego, aby stać się aktywem pieniężnym, a Ether warstwą technologiczną zbudowaną w celu ułatwienia przyszłości zakłóceń opartych na inteligentnych umowach, jeśli te dwa aktywa będą dążyć do osiągnięcia swoich celów, oddzielenie będzie naturalne tylko w przyszłości.

Ponieważ poza zamieszkaniem na czymś, co nazywa się blockchainem, Bitcoin i Ether tak naprawdę nie mają ze sobą wiele wspólnego. A od czasu fuzji te łańcuchy bloków również są zupełnie inne.