Naira nigeryjska (USD/NGN): waluta na krawędzi przed kolejną podwyżką

Naira nigeryjska pozostawała na krawędzi we wtorek rano, ponieważ inwestorzy czekali na nadchodzącą decyzję krajowego banku centralnego w sprawie stóp procentowych. Oficjalny kurs wymiany USD/NGN wyniósł ~800, kilka punktów poniżej najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego 820. Z drugiej strony kurs czarnorynkowy wzrósł do rekordowego poziomu, ponieważ rozpiętość między nimi się poszerzyła.

Bank centralny Nigerii zakończy swoje posiedzenie we wtorek i dokona kolejnej podwyżki stóp procentowych w celu walki z rosnącą inflacją. To spotkanie odbywa się w trudnym momencie dla gospodarki Nigerii.

Nigeryjska waluta spadła, a inflacja osiągnęła rekordowy poziom. Dane pokazują, że oficjalny kurs wymiany w stosunku do dolara rozpoczął rok na poziomie 450. Oznacza to, że Nigeryjczycy posiadający oszczędności na naira odnotowali spadek wartości swoich gospodarstw. Deprecjacja naira doprowadziła również do pośredniej obniżki wynagrodzeń, podczas gdy inflacja doprowadziła do podatku pośredniego.

Inflacja w Nigerii wzrosła. Najnowsze dane pokazały, że inflacja przekroczyła 20%. A sytuacja może się pogorszyć po tym, jak główny koncern naftowo-gazowy podniósł ceny o 16%, o czym pisałem tutaj . W raporcie Fitch ostrzegł, że inflacja w Nigerii wyniesie w tym roku średnio 25,1%. Powiedziało:

„Reformy te wywrą znaczną presję na wzrost cen konsumpcyjnych w drugiej połowie 2023 r., a inflacja wyniesie średnio 25,1 proc. w 2023 r., co jest najwyższą roczną stopą od lat 90. To jeszcze bardziej osłabi siłę nabywczą konsumentów, zaciemniając perspektywy konsumpcji prywatnej”.

Nigeryjczycy również zauważyli przyspieszenie kosztów pożyczek. Stopy procentowe skoczyły z 11,50% w marcu 2022 r. do 18,50%. Analitycy uważają, że bank dokona kolejnej podwyżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych, próbując uratować załamującą się nairę.

W dłuższej perspektywie działania podjęte przez rząd Nigerii będą pozytywne. Na przykład uwolnienie nigeryjskiej nairy w wolnym obrocie zachęci międzynarodowe firmy do największej gospodarki w Afryce. Jednocześnie zakończenie subsydiów naftowych pomoże utrzymać w ryzach zadłużenie kraju.

Jednak w perspektywie krótkoterminowej uważamy, że kurs wymiany USD/NGN będzie nadal rósł wraz ze spadkiem nigeryjskiej nairy. Oficjalny kurs może spaść do 900 w nadchodzących miesiącach.

