Wyniki Microsoft Q4: „są na szczycie góry, aby zarabiać na sztucznej inteligencji”

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) spadł we wtorek po godzinach pracy, mimo że odnotował najlepsze na rynku wyniki za czwarty kwartał finansowy.

Inwestorzy wydają się jednak niezadowoleni z Azure, które spadło po kolei. Mimo to Dan Ives – starszy analityk w Wedbush Securities, powiedział dziś w programie CNBC „ Closing Bell: Overtime ”:

Należy zauważyć, że platforma chmurowa odnotowała wzrost przychodów o 27% rok do roku (w stałej walucie), który był jednak zgodny z szacunkami Street.

Akcje Microsoftu wzrosły obecnie o około 45% w skali roku.

Microsoft Corp osiągnął lepsze niż oczekiwano wyniki we wszystkich trzech swoich segmentach w czwartym kwartale. Według analityka Wedbusha:

Patrzysz na te liczby, trudno w nich znaleźć dziury. Jest to akcja, która za 24 godziny od teraz będzie zielona, o ile prognoza jest zgodna z nieco wyższą. Postrzegam to jako kapitalizację rynkową w wysokości 3,5 biliona dolarów w ciągu roku.

Inne godne uwagi dane obejmują wzrost o 8,0% w reklamach w wyszukiwarkach i wiadomościach (poprzednio TAC).

Microsoft nie skomentował jednak wydajności swojego „Bing” obsługującego sztuczną inteligencję w komunikacie prasowym. Mimo to Dan Ives zauważył:

To wszystko jest werblem do tego, co moim zdaniem jest kluczem do sztucznej inteligencji pod względem nie tylko następnego kwartału – następnych dwóch do trzech lat. Są na szczycie góry, aby zarabiać na sztucznej inteligencji.