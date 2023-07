Meta zgłasza silny Q2: „to jest specyficzne dla Meta”

Akcje Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) wzrosły o 6,0% w ciągu dłuższych godzin po tym, jak gigant technologiczny odnotował lepsze niż oczekiwano wyniki za drugi kwartał fiskalny.

Akcje reagują na prognozy dotyczące przychodów za bieżący kwartał, które również przekroczyły szacunki Street. Meta prognozuje teraz, że jej przychody spadną w trzecim kwartale między 32 a 34,5 miliarda dolarów.

Dla porównania analitycy mieli 31,2 miliarda dolarów. Reagując na wydruk zarobków, Mark Mahaney – szef działu badań internetowych w Evercore ISI powiedział dzisiaj:

Numery użytkowników były dobre. Ale to, co naprawdę wyskoczyło, to przyspieszenie wzrostu przychodów… Nie sądzę, aby reklamy internetowe odmieniły się. To jest metaspecyficzne.