USD/TRY: Lira na krawędzi po nowym ostrzeżeniu o inflacji w Turcji

Kurs wymiany USD/TRY nadal utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie, ponieważ nie ustają obawy o turecką gospodarkę. Kurs USD do liry tureckiej wzrósł do poziomu 26,95, który był nieco niższy od rekordowego poziomu 27,25.

Wzrost inflacji w Turcji

Copy link to section

Turecka lira spadła w tym roku z powodu utrzymujących się obaw o gospodarkę. A sytuacja może się pogorszyć w nadchodzących miesiącach. W oświadczeniu szef banku centralnego Turcji ostrzegł, że inflacja może wzrosnąć w tym roku.

Bank oczekuje, że inflacja wzrośnie do 58% do końca roku. W swoim poprzednim szacunku bank podał, że inflacja zakończy rok na poziomie 22,3%. Gubernator powołał się na spadającą walutę i ostatnie podwyżki płac.

Dlatego Bank Centralny Republiki Turcji (CBRT) oczekuje, że inflacja wzrośnie z czerwcowego minimum na poziomie 38,2%. Słabsza lira turecka prowadzi do wyższej inflacji, ponieważ kraj ten importuje większość towarów, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny.

Wyzwaniem dla Turcji jest to, że bank centralny nie reaguje na podwyższoną inflację tak, jak powinien. Bank zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych z 8% w czerwcu do 15%. Następnie podniósł stopy procentowe do 17% w tym miesiącu. Wszystkie te podwyżki stóp procentowych były niższe niż oczekiwali analitycy.

Turcja stoi także przed innymi wyzwaniami. Po pierwsze, deficyt budżetowy wzrósł w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jej deficyt skoczył w czerwcu do ponad 219,6 mld lirów z 118,9 mld w poprzednim miesiącu.

Turcja również odnotowała spadek swoich rezerw walutowych. Obecnie posiada prawie 50 miliardów dolarów rezerw walutowych i około 50 miliardów dolarów w złocie. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych kilku lat kraj przejdzie przez kryzys zadłużenia.

Prognoza USD/TRY

Copy link to section

Wykres USD/TRY od TradingView

Wykres dzienny pokazuje, że kurs wymiany USD do TRY znajduje się w silnym trendzie zwyżkowym. Przeskoczył ponad wszystkie średnie ruchome. W tym samym czasie Relative Strength Index (RSI) przesunął się do poziomu wykupienia.

Dlatego uważam, że lira turecka będzie nadal rosła w najbliższych miesiącach. Jeśli tak się stanie, kolejnym poziomem do obserwowania będzie 30. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że CBRT zainterweniuje i zapewni większe podwyżki stóp.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.