Podobno ARM rozważa wejście na giełdę w USA we wrześniu

Arm Ltd. podobno rozważa wejście na giełdę w USA we wrześniu, aby wykorzystać rosnące zainteresowanie sztuczną inteligencją.

Arm celuje w wycenę do 70 miliardów dolarów

Anonimowe źródła poinformowały dziś Bloomberga, że gigant chipowy chce zebrać do 10 miliardów dolarów w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO).

Dodali, że planuje zagrać w kartę AI i docelową wycenę w wysokości od 60 do 70 miliardów dolarów. Zdaniem Boba O’Donnela – prezesa TECHnalysis Research:

Arm od bardzo dawna odgrywa niezwykle ważną, ale zakulisową i niezbyt dobrze rozumianą rolę. Jest teraz podniesiona świadomość tego, co robi Arm i roli, jaką odgrywa.

Jeśli firmie wspieranej przez Softbank uda się uzyskać taką wycenę, będzie to największe IPO technologiczne od czasu Meta Platforms w 2012 roku.

Arm niedawno odnotował rekordowe roczne przychody

Zauważ, że Amazon Web Services zaczął już używać chipów opartych na ARM, które uważa za bardziej wydajne, jak wynika ze środowego raportu Bloomberga.

Wiadomości giełdowe pojawiają się około miesiąc po tym, jak Nvidia została zgłoszona w rozmowach z SoftBankiem, aby zostać głównym inwestorem w Arm, który debiutuje na Nasdaq – rok po tym, jak musiała zrezygnować z planów całkowitego przejęcia brytyjskiej firmy z powodu wyzwań regulacyjnych.

W maju firma Arm Ltd. poinformowała, że jej roczne przychody wzrosły o 5,7% do rekordowego poziomu 2,8 miliarda dolarów. Niedawna decyzja o nienotowaniu w Londynie wzbudziła wątpliwości co do Wielkiej Brytanii jako miejsca docelowego IPO. W tym czasie Hussein Kanji z Hoxton Ventures powiedział CNBC:

To nie giełda, to ludzie, którzy handlują na giełdzie. Myślę, że szukają akcji przynoszących dywidendę, a nie akcji o wysokim wzroście.

